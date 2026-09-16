Dron uderzył w autobus. Wielu zabitych i rannych

RMF24

Tragiczne doniesienia z Ukrainy. Co najmniej pięć osób zginęło a siedem zostało rannych w rosyjskim ataku dronowym na autobus w rejonie nikopolskim.

Ostrzał Kijowa, ataki na autobus i pociąg

Do śmiertelnego ataku doszło w rejonie nikopolskim w obwodzie dniepropietrowskim na południowym wschodzie Ukrainy – poinformował w środę na Telegramie szef administracji wojskowej tego regionu Ołeksandr Hanża. Co najmniej pięć osób zginęło tam a siedem zostało rannych w rosyjskim ataku dronowym na autobus.

W nocy z wtorku na środę siły rosyjskie zaatakowały też dronami Kijów. Wybuchł pożar w jednym z magazynów – powiadomił mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. Jak dodał, obrażenia odniosła jedna osoba, którą hospitalizowano.

Ukraińska kolej państwowa podała, że zaatakowany został również pociąg relacji Kijów-Mikołajów, ale pasażerów i pracowników udało się ewakuować. Obecnie jest organizowany transport zastępczy.

Operowało polskie lotnictwo

W środę po godz. 8 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że zakończyło się krótkotrwałe operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej związane z uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy. Dowództwo poinformowało też, że naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.

Jak podkreślono w komunikacie Dowództwa na portalu X, nie zarejestrowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej.

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Ukraińskie aplikacje służące do monitorowania sytuacji w przestrzeni powietrznej, bazujące na zgłoszeniach od użytkowników komunikatora Telegram i podobnych źródeł, poinformowały w środę rano o obecności rosyjskich dronów odrzutowych nad obwodem wołyńskim, graniczącym z Polską.