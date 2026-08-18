Dron eksplodował w pobliżu Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Zginęła 1 osoba, 16 rannych

RMF24

Dron eksplodował na przystanku autobusowym używanym przez pracowników ukraińskiej Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) podała, że zginęła jedna osoba, a 16 zostało rannych.

Na swoim profilu X MAEA poinformowała, że do eksplozji doszło ok. 6 rano.

„Dyrektor elektrowni przekazał zespołowi MAEA, że w wyniku eksplozji ucierpiało 16 pracowników i podwykonawców. Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ciężko ranne. Określił to zdarzenie jako najpoważniejszy incydent, z jakim dotąd musiał zmierzyć się zakład” – napisała.

MAEA została również poinformowana o atakach na teren przemysłowy Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Nie odnotowano jednak żadnych uszkodzeń mających wpływ na bezpieczeństwo jądrowe ani ochronę obiektu.

Apel o wstrzymanie ataków

Dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi „stanowczo” zaapelował do dowódców wojskowych odpowiedzialnych za te działania, a także za wszelkie inne działania wymierzone w elektrownie jądrowe lub ich personel, o natychmiastowe zaprzestanie. Podkreślił, że stwarzają poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa jądrowego i ochrony obiektów jądrowych w czasie trwającego konfliktu.

Zaporoska Elektrownia Jądrowa znajduje się na okupowanym przez Rosję obszarze obwodu zaporoskiego na Ukrainie, a w elektrowni stale przebywa zespół inspektorów MAEA. To największa siłownia nuklearna w Europie. 2 stycznia 2026 r. została uszkodzona na skutek działań bojowych.