Dramatyczny finał kłótni o leżak plażowy. Nie żyje 82-latek

Chaos na plaży
Grecka policja prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 82-letniego mężczyzny, do której doszło w wyniku bójki o leżak na plaży na ateńskiej riwierze.
Do tragicznych wydarzeń doszło w niedzielę na popularnym kąpielisku Vouliagmeni. 82-latek rano pojawił się na plaży. Poszukiwał wolnego leżaka. W pewnym momencie – jak relacjonują świadkowie – zaczął kłócić się z 76-letnim plażowiczem.
Kłótnia szybko przerodziła się w bójkę, do której podobno przyłączyli się inni uczestnicy. Świadkowie opisują, że na plaży zapanował chaos.
82-latek dostał zawału serca
Według wstępnych ustaleń 82-letni mężczyzna podczas bójki dostał zawału serca. Jak relacjonuje policja, 82-latek miał też poważne obrażenia. Trafił do szpitala. Mimo wysiłków lekarzy, zmarł niecałą godzinę później. Śledczy zlecili już przeprowadzenie sekcji zwłok mężczyzny.
Policja aresztowała 76-latka i towarzyszącą mu 21-letnią kobietę. Potem 21-latka została zwolniona.
„To szokujące”
„W Grecji brak porozumienia wyraża się głośno, krzykiem i wrzaskami, a nie w takich bójkach na pięści – zwłaszcza między dwoma starszymi mężczyznami. Właśnie dlatego jest to tak szokujące” – mówił jeden ze świadków w rozmowie z mediami.
Władze poinformowały, że „wszyscy” zamieszani w incydent staną przed sądem.