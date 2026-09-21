Dramatyczny finał kłótni o leżak plażowy. Nie żyje 82-latek

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Grecka policja prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 82-latka na plaży Vouliagmeni w pobliżu Aten. Mężczyzna wdał się w kłótnię z 76-latkiem. Powodem – według świadków – był leżak plażowy. Słowna sprzeczka ostatecznie przekształciła się w bijatykę.

Chaos na plaży

Grecka policja prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 82-letniego mężczyzny, do której doszło w wyniku bójki o leżak na plaży na ateńskiej riwierze.

Do tragicznych wydarzeń doszło w niedzielę na popularnym kąpielisku Vouliagmeni. 82-latek rano pojawił się na plaży. Poszukiwał wolnego leżaka. W pewnym momencie – jak relacjonują świadkowie – zaczął kłócić się z 76-letnim plażowiczem.

Kłótnia szybko przerodziła się w bójkę, do której podobno przyłączyli się inni uczestnicy. Świadkowie opisują, że na plaży zapanował chaos.

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82-latek dostał zawału serca

Według wstępnych ustaleń 82-letni mężczyzna podczas bójki dostał zawału serca. Jak relacjonuje policja, 82-latek miał też poważne obrażenia. Trafił do szpitala. Mimo wysiłków lekarzy, zmarł niecałą godzinę później. Śledczy zlecili już przeprowadzenie sekcji zwłok mężczyzny.

Policja aresztowała 76-latka i towarzyszącą mu 21-letnią kobietę. Potem 21-latka została zwolniona.

„To szokujące”

„W Grecji brak porozumienia wyraża się głośno, krzykiem i wrzaskami, a nie w takich bójkach na pięści – zwłaszcza między dwoma starszymi mężczyznami. Właśnie dlatego jest to tak szokujące” – mówił jeden ze świadków w rozmowie z mediami.

Władze poinformowały, że „wszyscy” zamieszani w incydent staną przed sądem.