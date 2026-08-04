Dramatyczne chwile na pokładzie samolotu. Maszyna spadała nagle o około 100 metrów

RMF24

Poranny lot Air India AI2379 z Phuket do Delhi miał być rutynową podróżą dla pasażerów i załogi. Jednak na wysokości przelotowej, podczas zniżania do stolicy Indii, samolot niespodziewanie wpadł w silne turbulencje. Jeden z podróżnych opisał, że samolot nagle przechylił się i przez dwie do trzech minut panował chaos. Kilkanaście osób zostało rannych, wśród poszkodowanych znalazły się również dzieci.

Chociaż Air India nie podała oficjalnej liczby rannych, lokalne media informują o co najmniej 12 osobach wymagających pomocy medycznej – w tym dwóch członkach załogi i dziesięciu pasażerach. Wszyscy zostali przewiezieni do punktu medycznego na lotnisku w Delhi, gdzie przeszli szczegółowe badania. Na zdjęciach z terminala widać ambulansy oraz osoby wyprowadzane na wózkach inwalidzkich, niektórzy z widocznymi opatrunkami na głowach. Na szczęście, według przewoźnika, nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Co wydarzyło się na pokładzie?

Według danych z platformy Flightradar24, samolot Air India podczas zniżania gwałtownie stracił około 100 metrów wysokości. Przedstawiciel linii lotniczych potwierdził, że doszło do „krótkotrwałego zdarzenia związanego z turbulencjami podczas przelotu, skutkującego chwilową zmianą wysokości”.

Jeden z pasażerów, cytowany przez lokalne media, opisał, że w chwili zdarzenia większość osób spała. Nagle samolot zaczął się przechylać. Kilka osób, w tym niemowlę, zostało rannych. Mój brat doznał urazu barku i pleców, ja sam odczułem ból w dolnej części pleców – relacjonował. Ostateczna liczba poszkodowanych ma być znana po przygotowaniu raportu medyczno-prawnego.

Mimo dramatycznych chwil, maszyna bezpiecznie wylądowała w Delhi o godzinie 11:00 czasu lokalnego, a wszyscy pasażerowie i członkowie załogi opuścili pokład.

Będzie śledztwo

Air India zapewniła, że bezpieczeństwo i dobro pasażerów są dla niej priorytetem. Osoby poszkodowane otrzymały natychmiastową pomoc medyczną, a przewoźnik współpracuje z odpowiednimi służbami w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Linie lotnicze zadeklarowały również pełne wsparcie dla wszystkich osób dotkniętych incydentem.

Turbulencje są jednym z najczęstszych zagrożeń podczas lotów pasażerskich. Według danych Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego, 40 procent poważnych obrażeń wśród pasażerów w 2023 roku było spowodowanych właśnie przez gwałtowne wstrząsy powietrzne. Eksperci przypominają, że choć większość turbulencji nie stanowi zagrożenia dla konstrukcji samolotu, to mogą być one bardzo niebezpieczne dla osób niezapiętych pasami.