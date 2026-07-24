Dramatyczna noc we Francji. Ogień przełamał obronę strażaków, ewakuacja przylądka

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Tysiące ewakuowanych, płonące lasy i domy, wsparcie z Europy – południowo-zachodnia Francja zmaga się z jednym z największych pożarów ostatnich lat. Ogień zagraża popularnym miejscowościom turystycznym. Nad ranem prefektura Nowej Akwitanii zarządziła ewakuację kilku miejscowości na przylądku Ferret, jednym z ulubionych miejsc wypoczynku turystów.

Ewakuacje na przylądku Ferret

Decyzja o ewakuacji na przylądku Ferret zapadła po tym, jak pożary, które od kilku dni pustoszą departamenty Żyronda i Landy, wymknęły się spod kontroli. Według agencji AFP, już 29 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy i miejsca wypoczynku.

„Około godziny 1.00 w nocy ogień przekroczył linię obrony utworzoną przez strażaków” – poinformowała w komunikacie prefektura.

Dodano, że rozwój pożaru wymusił natychmiastową ewakuację „pierwszych miejscowości na półwyspie”.

Francja prosi o uruchomienie mechanizmu ochrony ludności



Sytuacja jest na tyle poważna, że Francja zwróciła się do Unii Europejskiej o uruchomienie mechanizmu ochrony ludności. Prezydent Emmanuel Macron napisał o tym na platformie X. Dodał również, że spodziewa się wkrótce wsparcia lotniczego z Chorwacji, Portugalii, Czech i Słowacji.

4800 hektarów w ogniu

W czwartek pożar w departamencie Żyronda objął już powierzchnię 4800 hektarów. Spłonęło kilka domów, a z ogniem walczyło 800 strażaków. Ewakuowano 20 tysięcy osób. Przyczyną pożaru był najprawdopodobniej nieszczęśliwy wypadek, a rozprzestrzenianiu się ognia sprzyja upalna pogoda i silny wiatr.

Piekło pod Madrytem. Zawieszone pociągi, ludzie uciekają z domów Ewakuację mieszkańców położonej pod Madrytem miejscowości Aldea del Fresno nakazały służby hiszpańskie z powodu nowego pożaru, który wybuchł w czwartek – podała agencja EFE. Na kilka godzin zawieszone zostało kursowanie szybkich pociągów na trasie…

„Strażacy bronią każdego domu”

Ogień zagraża miejscowości Lege-Cap-Ferret, położonej na skraju dużego obszaru leśnego. Jak poinformował Marc Vermeulen, komendant służb ratowniczo-gaśniczych Żyrondy, „strażacy bronią tam każdego domu”. W Lege-Cap-Ferret na co dzień mieszka około 8 tysięcy osób, ale latem liczba ta rośnie do dziesiątek tysięcy ze względu na turystów.

Najbardziej zagrożony rejon tej miejscowości objęła prewencyjna ewakuacja już w środę wieczorem. Mer Philippe de Gonneville nie ukrywał niepokoju: „Sytuacja jest niepokojąca; temperatury przekraczają 30 st. Celsjusza przy dość silnym wietrze”.

Ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie

W czwartek podczas interwencji ranny został strażak – prawdopodobnie w wyniku eksplozji butli z gazem. Ogień, który pojawił się w środę wieczorem, bardzo szybko rozprzestrzenił się w sosnowym lesie w regionie Landy Gaskońskie. Już w pierwszych godzinach objął obszar 1000 hektarów, wymuszając ewakuację 9 tysięcy osób.