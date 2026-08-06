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Dramatyczna akcja ratunkowa w Tatrach. Polak spadł podczas wspinaczki

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 6 sierpnia (09:34)

Polski wspinacz uległ wypadkowi w słowackich Tatrach. 32-latek wspinał się na Osterwie w Dolinie Mięguszowieckiej. W trakcie upadku doznał poważnego urazu obu nóg. Słowaccy ratownicy wciągnęli go na pokład śmigłowca i przewieźli do szpitala w Popradzie.

Dramatyczna akcja ratunkowa w Tatrach. Polak spadł podczas wspinaczki
Fot. Horská záchranná služba /materiały udostępnione

Wczoraj po południu służby ratunkowe na Słowacji otrzymały zgłoszenie o poważnym wypadku w rejonie Doliny Mięguszowieckiej. 32-letni polski wspinacz uległ wypadkowi.

W jego wyniku doznał poważnych obrażeń obu nóg.

Ze względu na trudne warunki terenowe oraz konieczność szybkiego działania, na miejsce natychmiast skierowano ratowników górskich oraz załogę śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. 

Po dotarciu na miejsce ratownicy udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy, zabezpieczyli go i przy współpracy z załogą śmigłowca ewakuowali.

Ranny wspinacz został przetransportowany do szpitala w Popradzie, gdzie otrzymał dalszą pomoc medyczną.

Źródło: RMF24
Tagi: wspinacz Tatry Słowackie

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