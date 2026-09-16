Dramatyczna akcja ratunkowa w kopalni złota. Dziesiątki ofiar i rannych

RMF24

Co najmniej 82 osoby zginęły a 52 zostało rannych w katastrofie w kopalni złota w mieście Nuhud w prowincji Zachodni Kordofan na południu Sudanu. Do tragedii doszło we wtorek późnym wieczorem, gdy niespodziewanie zawalił się strop jednej z kopalń. Informacje o dramatycznym zdarzeniu przekazała agencja Reutera, powołując się na źródła medyczne oraz relacje ocalałych.

Akcja ratunkowa

Na miejscu od razu rozpoczęto akcję ratunkową, jednak ratownicy przyznają, że sytuacja jest bardzo trudna.

Nie wiemy, ile osób znajduje się jeszcze wewnątrz – mówił jeden z uczestników akcji cytowany przez agencję AFP.

Z każdą godziną maleją szanse na odnalezienie żywych, a liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.

Złoto – bogactwo i przekleństwo Sudanu

Sudan to jeden z największych producentów złota w Afryce. Niestety, wydobycie tego cennego kruszcu często odbywa się w bardzo trudnych warunkach i przy niskich standardach bezpieczeństwa.

Wypadki w kopalniach są tam na porządku dziennym. Brak odpowiednich zabezpieczeń i przestarzała infrastruktura sprawiają, że każda zmiana w strukturze kopalni może zakończyć się tragedią.

Złoto finansuje wojnę

Warto dodać, że sprzedaż złota w Sudanie nie tylko napędza lokalną gospodarkę, ale jest też jednym z głównych źródeł finansowania obu stron trwającej od trzech lat wojny domowej.

Zarówno siły rządowe, jak i rebelianckie Siły Szybkiego Wsparcia, korzystają z dochodów z wydobycia złota, by prowadzić dalsze działania zbrojne.

Katastrofa w Nuhud to nie tylko liczby – to przede wszystkim dramat rodzin, które w jednej chwili straciły bliskich. Lokalne władze apelują o wsparcie i pomoc dla poszkodowanych.