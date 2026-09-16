Dramatyczna akcja ratunkowa w kopalni złota. Co najmniej 67 ofiar

Akcja ratunkowa trwa. Liczba ofiar może wzrosnąć
Na miejscu od razu rozpoczęto akcję ratunkową, jednak ratownicy przyznają, że sytuacja jest bardzo trudna.
Nie wiemy, ile osób znajduje się jeszcze wewnątrz – mówił jeden z uczestników akcji cytowany przez agencję AFP.
Z każdą godziną maleją szanse na odnalezienie żywych, a liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
Złoto – bogactwo i przekleństwo Sudanu
Sudan to jeden z największych producentów złota w Afryce. Niestety, wydobycie tego cennego kruszcu często odbywa się w bardzo trudnych warunkach i przy niskich standardach bezpieczeństwa.
Wypadki w kopalniach są tam na porządku dziennym. Brak odpowiednich zabezpieczeń i przestarzała infrastruktura sprawiają, że każda zmiana w strukturze kopalni może zakończyć się tragedią.
Złoto finansuje wojnę
Warto dodać, że sprzedaż złota w Sudanie nie tylko napędza lokalną gospodarkę, ale jest też jednym z głównych źródeł finansowania obu stron trwającej od trzech lat wojny domowej.
Zarówno siły rządowe, jak i rebelianckie Siły Szybkiego Wsparcia, korzystają z dochodów z wydobycia złota, by prowadzić dalsze działania zbrojne.
Katastrofa w Nuhud to nie tylko liczby – to przede wszystkim dramat rodzin, które w jednej chwili straciły bliskich. Lokalne władze apelują o wsparcie i pomoc dla poszkodowanych.