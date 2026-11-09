Dramatyczna akcja ratunkowa na Maderze. Polski żeglarz wpadł do oceanu

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Dramatyczne chwile u wybrzeży Madery. Polski jacht został wywrócony przez wzburzone fale Atlantyku podczas przejścia orkanu Bruna. 54-letni żeglarz znalazł się w niebezpieczeństwie. Dzięki brawurowej akcji portugalskich służb został uratowany i trafił do szpitala z objawami wychłodzenia organizmu.

Polski żeglarz uratowany u wybrzeży Madery. Jego jacht przewróciły fale

Lokalne media podały, że 54-letni żeglarz z Polski, którego jacht został przewrócony u brzegów Madery, trafił w niedzielę do szpitala w Funchal, głównego miasta wyspy z objawami wychłodzenia organizmu. Z ustaleń telewizji TVI wynika, że macierzystym portem polskiego jachtu jest Gdańsk.

Orkan Bruna spowodował poważne utrudnienia na portugalskim archipelagu. Jak poinformował Vitor Ferreira z portugalskiej obrony cywilnej, do niedzielnego wieczora ratownicy przeprowadzili na Maderze ponad 200 interwencji.

Najczęściej działania służb polegały na udrażnianiu dróg zablokowanych przez połamane drzewa, osuwającą się ziemię lub zalanych wodą. Silny wiatr i intensywne opady doprowadziły do licznych utrudnień komunikacyjnych.

Odwołane loty do Polski

Niekorzystne warunki pogodowe wpłynęły również na ruch lotniczy. Według informacji spółki ANA, zarządzającej portugalskimi lotniskami, w niedzielę odwołano łącznie 52 połączenia z i do Funchal.

Wśród anulowanych rejsów znalazły się cztery loty na trasach między Maderą a Polską – do Warszawy i Katowic.