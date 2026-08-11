Dramat na popularnej plaży. Rekin zaatakował ratownika na oczach turystów

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Dramatyczne sceny rozegrały się na jednej z najpopularniejszych plaż rodzinnych na wschodnim wybrzeżu USA. Ratownik został wciągnięty pod wodę przez żarłacza białego podczas patrolu w Scarborough Beach State Park w stanie Maine. Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji, mężczyzna zdołał się uwolnić i bezpiecznie wrócić na brzeg. Incydent wywołał poruszenie wśród plażowiczów i skłonił władze do czasowego zamknięcia kąpieliska.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie, kiedy to ratownik pełniący służbę na Scarborough Beach State Park został zaatakowany przez żarłacza białego. Według relacji lokalnych służb, mężczyzna patrolował akwen z użyciem specjalnej boi ratunkowej, tzw. rescue torpedo, gdy nagle rekin chwycił za urządzenie i pociągnął ratownika pod wodę.

Straż przybrzeżna poinformowała, że drapieżnik wciągnął ratownika na głębokość około pięciu do sześciu stóp (niecałe dwa metry). Dzięki zimnej krwi i szybkiemu działaniu, mężczyzna zdołał odpiąć się od paska przymocowanego do boi i wypłynąć na powierzchnię, po czym bezpiecznie dotarł do brzegu.

Świadkowie zdarzenia relacjonują, że tuż po incydencie na powierzchni wody unosiła się boja ratunkowa, a ratownik, choć wyraźnie wstrząśnięty, nie odniósł poważniejszych obrażeń. Służby natychmiast podjęły działania zabezpieczające teren, a kąpielisko zostało zamknięte na około godzinę. W tym czasie ratownicy i funkcjonariusze publiczni monitorowali sytuację i sprawdzali, czy w pobliżu nie przebywają kolejne rekiny.

Coraz więcej rekinów u wybrzeży Maine

Eksperci od dawna ostrzegają przed wzrostem liczby żarłaczy białych w rejonie Scarborough Beach State Park oraz pobliskiej Higgins Beach. Według służb, w ostatnich tygodniach wielokrotnie obserwowano obecność tych drapieżników w pobliżu brzegu, zwłaszcza w okolicach piaszczystych ławic i mielizn.

Specjaliści z New England Aquarium potwierdzają, że aktywność rekinów w tym regionie jest coraz częstsza i bardzo podobna do wcześniejszych przypadków notowanych na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.

Władze Scarborough apelują do wszystkich odwiedzających plaże o wzmożoną czujność i bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników oraz komunikatów bezpieczeństwa. Zaleca się natychmiastowe opuszczenie wody w przypadku ogłoszenia alarmu lub zauważenia podejrzanej aktywności w morzu.

Dodatkowo, eksperci radzą unikać pływania w pobliżu ławic ryb, fok oraz miejsc, gdzie ptaki intensywnie żerują. Szczególnie niebezpieczne jest kąpanie się w pojedynkę oraz ignorowanie zmieniających się warunków pogodowych i wodnych.