Dramat na Broad Peak. Lawina porwała dziesięć osób, w tym legendę himalaizmu

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Trwa akcja ratunkowa na Broad Peak w Pakistanie. Lawina porwała co najmniej dziesięciu wspinaczy, w tym legendarnego Nepalczyka Nirmala Purję. Do tragedii doszło w czwartek, 30 lipca, na wysokości około 6600 metrów. Informacje o zaginięciu potwierdziły zarówno pakistańskie stowarzyszenia sportowe, jak i osoby śledzące wyprawę.

Według Chhanga Dawa Sherpy, dyrektora trekkingowej firmy Seven Summit Treks (SST), wśród dziesięciu zaginionych jest trzech przewodników Szerpów oraz Nirmal Purja – 43-letni rekordzista świata w szybkim zdobywaniu najwyższych szczytów. Purja zasłynął jako pierwszy człowiek, który w rekordowym tempie wspiął się na wszystkie 14 ośmiotysięczników Ziemi.

Wyprawa była międzynarodowa. Oprócz Nepalczyków, wśród zaginionych są wspinacze z Pakistanu, Omanu, Stanów Zjednoczonych i Chin. Ostatni sygnał GPS zarejestrowano na wysokości 6600 metrów, a według relacji Chhanga Dawa Sherpy, lawina miała zepchnąć wspinaczy prosto w dół stromego zbocza.

Informacje o znalezieniu czterech ciał

Jak poinformował prezes Pakistańskiego Klubu Alpejskiego Irfan Arshad Khan w poście na Instagramie, ekipy ratownicze wydobyły już cztery ciała. Wcześniej ambasador Nepalu w Pakistanie, Rita Dhital, potwierdziła, że pojawiły się doniesienia o znalezieniu ciał na miejscu zdarzenia, ale dodała, że nie otrzymała żadnego oficjalnego potwierdzenia tych doniesień.

Nepalski Departament Turystyki wydał oświadczenie, w którym poinformował, że polecił ambasadzie kraju w Islamabadzie koordynowanie działań ratunkowych z rządem Pakistanu.

Pomimo doniesień o znalezieniu wielu ciał, Departament nie potwierdził żadnych zgonów, a sześciu Nepalczyków biorących udział w ekspedycji uznał za „zaginionych”.

Na miejsce tragedii natychmiast skierowano dwa śmigłowce ratownicze pakistańskiej armii. Akcja ratunkowa prowadzona jest w ekstremalnie trudnych warunkach – na dużej wysokości, przy zmiennej pogodzie i w rejonie o bardzo trudnym dostępie.

Nirmal Purja – legenda himalaizmu

Nirmal Purja, zdj. NARENDRA SHRESTHA / PAP/EPA

Nirmal Purja to postać znana w środowisku wspinaczkowym na całym świecie. Swoją przygodę z ośmiotysięcznikami rozpoczął w 2019 roku od zdobycia Annapurny, a następnie w rekordowym czasie pokonał pozostałe najwyższe szczyty globu. Jego wyczyny zostały udokumentowane w filmie „14 szczytów: Nie ma rzeczy niemożliwych".

Broad Peak - jeden z najbardziej wymagających szczytów

Broad Peak, mierzący 8051 metrów n.p.m., to dwunasta najwyższa góra świata i jeden z najbardziej wymagających szczytów w Pakistanie. Wspinaczka na ten ośmiotysięcznik od lat przyciąga najlepszych alpinistów z całego globu, ale również niesie ze sobą ogromne ryzyko.

Osiem z czternastu najwyższych szczytów świata znajduje się w Nepalu, pięć w Pakistanie, a jeden w Tybecie. Zdobycie wszystkich czternastu to marzenie i wyzwanie dla najbardziej doświadczonych alpinistów. Do tej pory udało się to zaledwie nieco ponad trzydziestu osobom na świecie.