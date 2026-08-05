Dramat górskich schronisk. Wodę dostarcza śmigłowiec, łazienka dostępna dwa razy dziennie

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Śmigłowiec dostarcza wodę pitną do schroniska Blaueishuette w niemieckich Alpach. To efekt suszy i niedoborów wody w tamtejszym paśmie górskim – podkreśla Niemiecki Klub Alpejski. Część obiektów ogranicza nawet dostęp do łazienek i kranów.

Dramatyczna sytuacja w schroniskach górskich

Niemal wszystkie alpejskie schroniska w Niemczech zmagają się z niedoborami wody – alarmuje Niemiecki Klub Alpejski. W niektórych z nich łazienki otwierane są tylko rano i wieczorem na dwie godziny.

Część schronisk przy toaletach zamontowała dozowniki ze środkami do dezynfekcji, zakręcając przy tym krany. Woda pitna wydawana jest jedynie w plastikowych butelkach.

To nie temperatura zabija podczas upałów. Ten czynnik jest groźniejszy niż myślisz Nadchodzące fale upałów mogą być znacznie groźniejsze, niż dotychczas przypuszczaliśmy. Najnowsze badania naukowców pokazują, że nie tylko temperatura, ale przede wszystkim wilgotność powietrza decyduje o tym, jak bardzo jesteśmy narażeni na…

Problem – jak mówi rzecznik Niemieckiego Klubu Alpejskiego Julian Rohn, cytowany przez „Der Spiegel” – nabrał „nowego wymiaru” i konieczne są różnorodne środki zaradcze.

Śmigłowiec dostarcza wodę. Źródła wyschły

Aby utrzymać funkcjonowanie kuchni, do schroniska Blaueishuette w Parku Narodowym Berchtesgaden woda pitna jest dostarczana śmigłowcem. To z kolei rodzi dodatkowe koszty.

Większość schronisk zaopatrywana jest w wodę z płytko położonych zasobów, zasilanych opadami lub wodą roztopową z pól śnieżnych i lodowców.

Zwierzęta a upał. O czym należy pamiętać? Upał nad Polską oznacza dla nas nie tylko konieczność zadbania o nawodnienie swojego organizmu i nieprzebywanie zbyt długo na pełnym słońcu, ale również troskę o zdrowie i życie zwierząt. Nasi czworonożni pupile, podobnie jak ludzie, męczą się…

Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, żeby źródła przestały dostarczać wodę. W tym roku zdarzyło się to po raz pierwszy – podkreśla szefowa schroniska w Berchtesgaden Gabi Schieder-Moderegger.



W Niemczech utrzymują się upały, w regionach środkowych i południowych termometry mogą pokazać w środę nawet 39 st. C. W wielu rzekach, w tym ważnym dla żeglugi śródlądowej Renie, poziom wody jest rekordowo niski.