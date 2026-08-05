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Dramat górskich schronisk. Wodę dostarcza śmigłowiec, łazienka dostępna dwa razy dziennie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 5 sierpnia (15:23)

Śmigłowiec dostarcza wodę pitną do schroniska Blaueishuette w niemieckich Alpach. To efekt suszy i niedoborów wody w tamtejszym paśmie górskim – podkreśla Niemiecki Klub Alpejski. Część obiektów ogranicza nawet dostęp do łazienek i kranów.

Dramat górskich schronisk. Wodę dostarcza śmigłowiec, łazienka dostępna dwa razy dziennie
Schronisko Blaueishütte/zdj. ilustracyjne /Shutterstock
  • Fala upałów w Niemczech mocno dotyka górskie schroniska.
  • Do jednego z nich wodę dostarcza śmigłowiec.
  • Jak obiekty radzą z ograniczonym dostępem do wody?
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Dramatyczna sytuacja w schroniskach górskich

Niemal wszystkie alpejskie schroniska w Niemczech zmagają się z niedoborami wody – alarmuje Niemiecki Klub Alpejski. W niektórych z nich łazienki otwierane są tylko rano i wieczorem na dwie godziny.

Część schronisk przy toaletach zamontowała dozowniki ze środkami do dezynfekcji, zakręcając przy tym krany. Woda pitna wydawana jest jedynie w plastikowych butelkach.

Problem – jak mówi rzecznik Niemieckiego Klubu Alpejskiego Julian Rohn, cytowany przez „Der Spiegel” – nabrał „nowego wymiaru” i konieczne są różnorodne środki zaradcze.

Śmigłowiec dostarcza wodę. Źródła wyschły

Aby utrzymać funkcjonowanie kuchni, do schroniska Blaueishuette w Parku Narodowym Berchtesgaden woda pitna jest dostarczana śmigłowcem. To z kolei rodzi dodatkowe koszty.

Większość schronisk zaopatrywana jest w wodę z płytko położonych zasobów, zasilanych opadami lub wodą roztopową z pól śnieżnych i lodowców.

Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, żeby źródła przestały dostarczać wodę. W tym roku zdarzyło się to po raz pierwszy – podkreśla szefowa schroniska w Berchtesgaden Gabi Schieder-Moderegger.

W Niemczech utrzymują się upały, w regionach środkowych i południowych termometry mogą pokazać w środę nawet 39 st. C. W wielu rzekach, w tym ważnym dla żeglugi śródlądowej Renie, poziom wody jest rekordowo niski.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Alpy

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