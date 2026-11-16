Dożywocie za rzekome związki z Iranem. 60 skazanych to duchowni

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Dziesiątki obywateli Bahrajnu, w większości szyickich duchownych, usłyszały wyroki dożywotniego więzienia w związku z podejrzeniami o współpracę z irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. Według bahrajńskiej prokuratury mieli oni działać na rzecz osłabienia państwa.

Bahrański Instytut na rzecz Praw i Demokracji (BIRD) poinformował, że dożywocie orzeczono wobec 64 osób, a kolejnych pięć skazano na 15 lat więzienia – pisze Reuters. Organizacja podaje, że 60 spośród oskarżonych to szyiccy duchowni.

Władze zarzucają związki z Iranem

Bahrajn, gdzie większość mieszkańców stanowią szyici, jest rządzony przez sunnicką rodzinę królewską. Na jego terytorium stacjonuje też Piąta Flota Marynarki Wojennej USA. Władze tego kraju od lat wskazują na zagrożenie ze strony Iranu i jego wpływów w regionie – podaje Agencja Reutera.

Gdy Teheran zaczął atakować Bahrajn, deklarując, że to odpowiedź na agresję USA i Izraela, władze w Manamie oskarżyły Iran o podsycanie niepokojów.

Następnie rozpoczęły działania wymierzone w szyickich duchownych. Iran już wcześniej odrzucał zarzuty o ingerowanie w wewnętrzne sprawy Bahrajnu.

Od maja do czerwca zatrzymano ponad 50 duchownych i kaznodziejów. Śledczy twierdzili, że mieli oni zachęcać do buntu oraz próbować obalić obecny porządek polityczny przy wsparciu irańskiego IRGC.

Szef bahrajńskiej Agencji Bezpieczeństwa Publicznego, generał Tariq Al Hassan, mówił wówczas: Mamy do czynienia z ideologią, która wymaga posłuszeństwa wobec irańskiego przywództwa, stawiając je ponad suwerenną władzą Bahrajnu.

Konfiskaty majątku i wysokie grzywny

Sąd karny uznał wszystkich oskarżonych za winnych utworzenia i kierowania organizacją terrorystyczną powiązaną z IRGC, której celem miało być obalenie władz. Część osób sądzono zaocznie.

Prokuratura zarzucała skazanym także nielegalne zbieranie pieniędzy oraz wykorzystywanie meczetów, kazań, a także instytucji charytatywnych i edukacyjnych do promowania lojalności wobec najwyższego przywódcy Iranu.

Niektórzy skazani mają zapłacić po 100 tys. dinarów bahrajńskich, czyli około 265 tys. dolarów. Sąd nakazał również konfiskatę ponad 8 mln dinarów — około 21 mln dolarów — które mają zostać przeznaczone na cele charytatywne.