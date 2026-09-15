Doradca Putina grozi po słowach Sikorskiego. „Polska przestanie istnieć w ciągu dwóch do trzech dni”

„Sikorski najwyraźniej nie zdaje sobie sprawy”
Nikołaj Patruszew w rozmowie z rosyjskim serwisem AIF stwierdził, że Sikorski - mówiąc o przewadze militarnej państw NATO - nie docenia możliwości rosyjskich sił zbrojnych.
Sikorski najwyraźniej nie zdaje sobie sprawy, że gdyby Polska podjęła działania militarne przeciwko Rosji, nasz kraj wykorzystałby cały arsenał dostępnych mu sił i zasobów - ostrzegł doradca rosyjskiego prezydenta.
Według Patruszewa konsekwencje takiego scenariusza byłyby dla Polski bardzo poważne. Jeśli Polska podejmie działania militarne przeciwko Rosji, polskie państwo przestanie istnieć w ciągu dwóch do trzech dni - podkreślił.
Patruszew: Rosja nie wykorzystuje pełni potencjału
Doradca Władimira Putina przekonywał również, że oceny dotyczące rosyjskich możliwości wojskowych nie uwzględniają - jego zdaniem - rzeczywistego potencjału Rosji.
(Sikorski) Nie chce zrozumieć, że podczas specjalnej operacji wojskowej (wojny w Ukrainie) rosyjskie siły zbrojne w żadnym wypadku nie wykorzystują w pełni swojego potencjału - powiedział Patruszew.
Wypowiedź rosyjskiego urzędnika odnosi się do słów Radosława Sikorskiego wygłoszonych w ostatni weekend podczas kongresu Yalta European Strategy w Kijowie. Wicepremier i minister spraw zagranicznych mówił tam o przewadze NATO nad Rosją w powietrzu.
Jeśli Rosja zdecydowałaby się zaatakować NATO, to pokonalibyśmy ją bardzo szybko. Mamy gigantyczną przewagę, jeśli chodzi o lotnictwo, nawet jeśli do tego potencjału nie wliczymy sił amerykańskich - powiedział Sikorski.
Szef polskiej dyplomacji odniósł się również do rosyjskiej infrastruktury paliwowej i skuteczności ukraińskich ataków na rafinerie. Jeśli Ukraina wyłączyła połowę rosyjskich rafinerii w ciągu sześciu miesięcy, to my wyłączylibyśmy drugą połowę w sześć tygodni - stwierdził.
Sikorski doprecyzował swoje słowa
Wypowiedź ministra spraw zagranicznych spotkała się wcześniej z reakcjami strony rosyjskiej, w tym rzecznika Kremla oraz rzeczniczki rosyjskiego MSZ Marii Zacharowej. W poniedziałek Sikorski doprecyzował na platformie X, co miał na myśli, mówiąc o przewadze NATO w powietrzu.
„Żeby było jasne co powiedziałem w Kijowie. Że w wypadku rosyjskiej agresji na NATO, dzięki przewadze w powietrzu, lotnictwo europejskiej części NATO byłoby w stanie, nawet bez udziału USA, zniszczyć połowę rosyjskich rafinerii szybciej niż Ukraina. Nadal tak uważam” - napisał.