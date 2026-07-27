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Dopuścili się schizmy. Watykan wyklucza zakon z Kościoła

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 27 lipca (15:50)

Na szkockich Orkadach doszło do bezprecedensowego rozłamu w Kościele katolickim. Tradycjonalistyczny zakon Synów Najświętszego Odkupiciela został wykluczony ze wspólnoty po tym, jak bez zgody papieża mianował własnego biskupa. Decyzja Watykanu wywołała międzynarodowe poruszenie wśród katolickich środowisk tradycjonalistycznych.

Dopuścili się schizmy. Watykan wyklucza zakon z Kościoła
Papież Leon XIV (fot. Nur Photo) /East News

W minioną sobotę na wyspie Papa Stronsay, należącej do archipelagu Orkady, doszło do konsekracji biskupiej ojca Michaela Mary'ego – przełożonego zakonu Synów Najświętszego Odkupiciela. Uroczystość odbyła się bez zgody Stolicy Apostolskiej, co stanowi poważne naruszenie prawa kanonicznego. Zakon, znany z przywiązania do tradycyjnych form liturgii, od lat kwestionuje legalność papieża i jego poprzedników.

Stanowcza reakcja Kościoła

W odpowiedzi na działania mnichów, diecezja Aberdeen wydała oficjalne oświadczenie, w którym poinformowano o ekskomunice ojca Michaela Mary'ego oraz całkowitym zerwaniu relacji z zakonem. Biskup Hugh Gilbert podkreślił, że zakon dopuścił się schizmy, czyli rozłamu z Kościołem, a jego lider został pozbawiony wszelkich funkcji kościelnych i zakazano mu sprawowania sakramentów.

Nielegalna konsekracja odbiła się szerokim echem wśród tradycjonalistycznych katolików na całym świecie, zwłaszcza w Ameryce, gdzie zakon ma licznych zwolenników. 

Kościół pozostawia jednak furtkę do powrotu dla buntowniczych mnichów. Jak podkreślił biskup Gilbert, w przypadku szczerej skruchy i naprawienia szkód, nałożone kary mogą zostać cofnięte.

Źródło: RMF24
Tagi: Watykan Kościół katolicki

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