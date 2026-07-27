Dopuścili się schizmy. Watykan wyklucza zakon z Kościoła

RMF24

Na szkockich Orkadach doszło do bezprecedensowego rozłamu w Kościele katolickim. Tradycjonalistyczny zakon Synów Najświętszego Odkupiciela został wykluczony ze wspólnoty po tym, jak bez zgody papieża mianował własnego biskupa. Decyzja Watykanu wywołała międzynarodowe poruszenie wśród katolickich środowisk tradycjonalistycznych.

W minioną sobotę na wyspie Papa Stronsay, należącej do archipelagu Orkady, doszło do konsekracji biskupiej ojca Michaela Mary'ego – przełożonego zakonu Synów Najświętszego Odkupiciela. Uroczystość odbyła się bez zgody Stolicy Apostolskiej, co stanowi poważne naruszenie prawa kanonicznego. Zakon, znany z przywiązania do tradycyjnych form liturgii, od lat kwestionuje legalność papieża i jego poprzedników.

Stanowcza reakcja Kościoła

W odpowiedzi na działania mnichów, diecezja Aberdeen wydała oficjalne oświadczenie, w którym poinformowano o ekskomunice ojca Michaela Mary'ego oraz całkowitym zerwaniu relacji z zakonem. Biskup Hugh Gilbert podkreślił, że zakon dopuścił się schizmy, czyli rozłamu z Kościołem, a jego lider został pozbawiony wszelkich funkcji kościelnych i zakazano mu sprawowania sakramentów.

Nielegalna konsekracja odbiła się szerokim echem wśród tradycjonalistycznych katolików na całym świecie, zwłaszcza w Ameryce, gdzie zakon ma licznych zwolenników.

Kościół pozostawia jednak furtkę do powrotu dla buntowniczych mnichów. Jak podkreślił biskup Gilbert, w przypadku szczerej skruchy i naprawienia szkód, nałożone kary mogą zostać cofnięte.