RMF24

Czy Donald Trump przysnął podczas przemówienia przywódcy Chin Xi Jinpinga w czasie szczytu APEC? Media społecznościowe obiegło nagranie, na którym amerykański prezydent zamyka oczy i sprawia wrażenie, jakby drzemał.

Podczas czwartkowej sesji plenarnej szczytu Azji i Pacyfiku (APEC) w Chinach kamery zarejestrowały moment, w którym 80-letni prezydent USA Donald Trump siedział z zamkniętymi oczami przez około 10 sekund. W tym czasie chiński przywódca Xi Jinping mówił o znaczeniu wolnego i otwartego handlu. Nagranie, pierwotnie opublikowane przez chińską telewizję, szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych.

Wideo wywołało lawinę komentarzy w sieci. Brian Krassenstein, znany komentator polityczny, określił sytuację jako „wstyd dla każdego Amerykanina”. Z kolei George Conway, prawnik i jeden z częstszych krytyków Trumpa, napisał ironicznie: „Wstyd, tak. Ale świat jest w ten sposób bezpieczniejszy”. Przeciwnicy prezydenta określili ten incydent jako „kompromitację na arenie międzynarodowej”.

Nie zabrakło jednak głosów w obronie Trumpa. W komentarzach pod postem CNN na Facebooku pojawiły się opinie, że prezydent mógł być po prostu zmęczony zmianą czasu i długą podróżą do Chin. Zwolennicy Trumpa podkreślają, że podobne sytuacje zdarzają się każdemu, zwłaszcza podczas wielogodzinnych konferencji.

Biały Dom nie odniósł się jeszcze oficjalnie do najnowszych doniesień.

Putin, Xi i Trump przy jednym stole w Shenzhen. „Przełomowe znaczenie” Przed godz. 10 czasu polskiego rozpoczęło się w chińskim Shenzhen spotkanie Xi Jinpinga, Władimira Putina i Donalda Trumpa, przywódców Chin, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Rozmowy, odbywające się na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i…

Wcześniej pojawiały się już doniesienia o drzemkach Trumpa

To nie pierwszy raz, gdy Donald Trump jest oskarżany o drzemkę podczas oficjalnych wystąpień. W ostatnich miesiącach podobne zarzuty pojawiały się kilkukrotnie, również podczas spotkań w Białym Domu. Sam prezydent stanowczo zaprzecza, jakoby zdarzyło mu się zasnąć publicznie, tłumacząc, że „relaksuje się” lub „mruga”. W styczniu odniósł się do tych zarzutów, twierdząc, że spotkania bywają dla niego odprężające.

Trump wielokrotnie wyśmiewał swojego poprzednika, Joe Bidena, nazywając go „Śpiącym Joe” i podważając jego zdolność do sprawowania urzędu. Tymczasem od 2025 roku w internecie regularnie pojawiają się nagrania sugerujące, że to właśnie Trump miewa problemy z utrzymaniem koncentracji podczas oficjalnych wystąpień. W odpowiedzi na te doniesienia, biuro prasowe gubernatora Kalifornii, Gavina Newsoma, ochrzciło go nawet przydomkiem „Dozy Don”.

Donald Trump jest obecnie najstarszym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych.