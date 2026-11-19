Podczas czwartkowej sesji plenarnej szczytu Azji i Pacyfiku (APEC) w Chinach kamery zarejestrowały moment, w którym 80-letni prezydent USA Donald Trump siedział z zamkniętymi oczami przez około 10 sekund. W tym czasie chiński przywódca Xi Jinping mówił o znaczeniu wolnego i otwartego handlu. Nagranie, pierwotnie opublikowane przez chińską telewizję, szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych.
Wideo wywołało lawinę komentarzy w sieci. Brian Krassenstein, znany komentator polityczny, określił sytuację jako „wstyd dla każdego Amerykanina”. Z kolei George Conway, prawnik i jeden z częstszych krytyków Trumpa, napisał ironicznie: „Wstyd, tak. Ale świat jest w ten sposób bezpieczniejszy”. Przeciwnicy prezydenta określili ten incydent jako „kompromitację na arenie międzynarodowej”.
Nie zabrakło jednak głosów w obronie Trumpa. W komentarzach pod postem CNN na Facebooku pojawiły się opinie, że prezydent mógł być po prostu zmęczony zmianą czasu i długą podróżą do Chin. Zwolennicy Trumpa podkreślają, że podobne sytuacje zdarzają się każdemu, zwłaszcza podczas wielogodzinnych konferencji.
Biały Dom nie odniósł się jeszcze oficjalnie do najnowszych doniesień.
Wcześniej pojawiały się już doniesienia o drzemkach Trumpa
To nie pierwszy raz, gdy Donald Trump jest oskarżany o drzemkę podczas oficjalnych wystąpień. W ostatnich miesiącach podobne zarzuty pojawiały się kilkukrotnie, również podczas spotkań w Białym Domu. Sam prezydent stanowczo zaprzecza, jakoby zdarzyło mu się zasnąć publicznie, tłumacząc, że „relaksuje się” lub „mruga”. W styczniu odniósł się do tych zarzutów, twierdząc, że spotkania bywają dla niego odprężające.
Trump wielokrotnie wyśmiewał swojego poprzednika, Joe Bidena, nazywając go „Śpiącym Joe” i podważając jego zdolność do sprawowania urzędu. Tymczasem od 2025 roku w internecie regularnie pojawiają się nagrania sugerujące, że to właśnie Trump miewa problemy z utrzymaniem koncentracji podczas oficjalnych wystąpień. W odpowiedzi na te doniesienia, biuro prasowe gubernatora Kalifornii, Gavina Newsoma, ochrzciło go nawet przydomkiem „Dozy Don”.
Donald Trump jest obecnie najstarszym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych.