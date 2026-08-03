Donald Trump wstrzymał „potężny” atak na Iran. Postawił warunek

RMF24

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że w poniedziałek mają ruszyć negocjacje z Teheranem. W związku z tym ogłosił wstrzymanie potężnego ataku na Iran, ale pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem.

Jak powiedział prezydent USA, został on poproszony przez przez Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar i Iran o wstrzymanie ataku. Wszystko było już gotowe, żeby ruszyć, (...) byłby to potężny atak - oznajmił prezydent na pokładzie Air Force One.

Powodem, dla którego poprosili (o odwołanie), jest to, że uważają, iż jest porozumienie. Jest porozumienie w sprawie cieśniny Ormuz, a potem będzie porozumienie dotyczące denuklearyzacji Iranu. Więc wstrzymujemy to. Zobaczymy. Możemy to zrobić, kiedy chcemy - powiedział prezydent.

Przyznał, że nie wyznaczył terminu, do którego Iran miałby zawrzeć z USA porozumienie. Zobaczymy, jak będzie. My jesteśmy gotowi, kiedy tylko zechcemy. Czy wolałbym zawrzeć porozumienie? Nie chcę zabijać ludzi (...) - podkreślił.

Iran zaprzecza

Informacjom przekazanym przez prezydenta USA zaprzeczyły irański media. Według przekazu Teheran nie prosił USA o odwołanie ataku.

Rozmawiamy z nimi w formie negocjacji. Rozpoczynają się w poniedziałek po południu - poinformował prezydent USA. Nie podał więcej szczegółów w sprawie tych rozmów.

Porozumienie z Iranem ma dotyczyć otwarcia cieśniny Ormuz i neutralizacji zagrożenia nuklearnego ze strony Iranu.

Potężny atak

Wcześniej media spekulowały, że Izrael i USA mogą w najbliższych dniach przeprowadzić jeden z najsilniejszych jak dotąd ataków na infrastrukturę energetyczną w Iranie.

Do „złagodzenia napięć” na Bliskim Wschodzie miał przekonywać Trumpa w rozmowie telefonicznej saudyjski następca tronu książę Mohammed bin Salman. Według amerykańskiego portalu Axios, książę wyraził obawy, że zapowiadane przez Trumpa nowe, potężne uderzenia na Iran mogą skłonić ten kraj do ataków odwetowych wymierzonych w infrastrukturę naftową Arabii Saudyjskiej i innych państw Zatoki Perskiej.