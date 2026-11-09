Donald Trump: Ukraina będzie miała nieco zmieniony kształt

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W wywiadzie dla telewizji CBS News prezydent USA Donald Trump stwierdził, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie jest blisko. Jego zdaniem ten kraj „będzie miał nieco zmieniony kształt”. Sugeruje to ugięcie się przed żądaniami Rosji i oddanie części terytoriów w zamian za pokój.

Trump o Putinie i Zełenskim: Dogaduję się z oboma

Wywiad wyemitowany w programie „60 Minutes” był pierwszą rozmową telewizyjną twarzą w twarz z prezydentem od czasu przegranej republikanów w wyborach połówkowych do Kongresu.

Pytany o to, czy bardziej ufa przywódcy Rosji Władimirowi Putinowi czy prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, Donald Trump odparł: „Wolałbym nie mówić, ale dogaduję się z oboma”.

Zdaniem amerykańskiego przywódcy na jednym z poprzednich spotkań Rosji „okazano ogromny brak szacunku”. Trump nie uważa też, by był zwodzony przez Putina. Zapewnił, że nikt nie był tak twardy względem Rosji jak on.

Myślę, że uda nam się to doprowadzić do końca. Sądzę, że tak właśnie się stanie i ostatecznie Ukraina będzie miała nieco zmieniony kształt – powiedział.

We wtorek i w środę Rosja i Ukraina mają przeprowadzić rozmowy w Abu Zabi z udziałem delegacji USA.

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Trump: Mamy za sobą najlepsze dwa lata w historii

W wywiadzie Trump został też zapytany, czy sądzi, że demokraci znów rozpoczną wobec niego procedurę impeachmentu.

Nie potrafię sobie tego wyobrazić (...). Co ja takiego zrobiłem? Mam za sobą najlepsze dwa lata w całej historii prezydentury - przekonywał.

Uważam, że za uszczelnienie granicy zasłużyłem na najwyższą ocenę. Bardzo wysoko ocenia się mnie również za to, że doprowadziłem do usunięcia z kraju niebezpiecznych osób. Ale jednocześnie tracę na tym, ponieważ deportowaliśmy także ludzi, którzy mieli dobrą pracę, a ich jedynym przewinieniem - jedynym złamaniem prawa - było to, że nielegalnie wjechali do kraju -mówił amerykański przywódca.

Zapewnił też, że chciałby współpracować z demokratami w kwestii imigracji.