Prezydent USA Donald Trump i przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un spotkają się w niedzielę we wsi Panmundżom w strefie zdemilitaryzowanej na granicy pomiędzy Koreami. Taką informację przekazał prezydent Korei Płd. Mun Dze In, który pochwalił obu przywódców za odwagę.

Mam nadzieję, że prezydent Trump przejdzie do historii jako prezydent, który doprowadził do pokoju na Półwyspie Koreańskim - powiedział Mun Dze In. Wcześniej uznał planowane spotkanie Trumpa z Kimem za "kamień milowy" w procesie denuklearyzacji Korei Płn.

Donald Trump wysunął propozycję spotkania w sobotę na Twitterze. Napisał, że mógłby spotkać się z Kimem "tylko, aby uścisnąć mu dłoń i powiedzieć hello". Jadę do strefy zdemilitaryzowanej i - jak rozumiem - oni chcą się spotkać, a ja bardzo chciałbym się przywitać (...) Praktycznie tylko uścisk dłoni, ale to w porządku, uścisk dłoni wiele znaczy - mówił później.

Strefę zdemilitaryzowaną na granicy pomiędzy dwiema Koreami odwiedzali wszyscy amerykańscy prezydenci od czasu Ronalda Reagana, za wyjątkiem George’a W. Busha, który pojechał tam jako wiceprezydent. Wizyty w strefie, gdzie przywódcy USA fotografowani byli w wojskowych kurtkach, patrzący przez lornetki, były okazją do podkreślania sojuszu USA z Koreą Płd. Agencja AP ocenia, że showman Trump chce przez spotkanie z Kimem przebić swoich poprzedników.