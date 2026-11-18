Trump o największej umowie
Właśnie sfinalizowaliśmy bardzo dużą umowę handlową, największą, jaką dotąd zawarliśmy, i jest to sprawiedliwe porozumienie dla obu krajów – powiedział Trump podczas lunchu w pałacu prezydenckim Malacanang, cytowany przez agencję Reutera.
Amerykański przywódca dodał, że pakt został wynegocjowany „bardzo szybko” i przyznał, że administracja USA początkowo nie wiedziała, iż do tego dojdzie.
Negocjacje handlowe nie figurowały w oficjalnych harmonogramach przywódców państw. Kancelaria prezydenta Filipin Ferdinanda Marcosa Jr. oraz filipińska ambasada w Waszyngtonie nie odniosły się dotąd do tych doniesień — zaznaczył Reuters.
Dzień wcześniej Trump zapowiedział również m.in., że Tajlandia zniesie wszelkie cła i bariery pozataryfowe na amerykański import. Oba kraje miały podpisać umowę dotyczącą wolnego handlu, lecz ostatecznie podpisano jedynie porozumienie, które ma wypracować drogę do tej umowy.
„Chiny? Zostanie to załatwione”
Filipińskie media zwróciły uwagę na znaczenie wizyty Trumpa w kontekście bezpieczeństwa regionalnego. Przywódcy omówili napięcia na Morzu Południowochińskim w obliczu coraz bardziej agresywnych działań strony chińskiej.
Trump, zapytany o spór terytorialny z Chinami, zapewnił, że ta sprawa nie budzi w nim niepokoju.
W ogóle się tym nie martwię. Zostanie to załatwione – oświadczył lakonicznie amerykański prezydent.
USA i Filipiny
Wizyta Donalda Trumpa w Manili zbiega się w czasie z obchodami 80. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między USA a Filipinami oraz 75. rocznicą Traktatu o wzajemnej obronie (MDT) z 1951 r.
Pakt ten zobowiązuje oba kraje do udzielenia sobie pomocy w przypadku ataku zbrojnego na Pacyfiku. Gwarancje te mają kluczowe znaczenie wobec roszczeń Pekinu do niemal całego akwenu Morza Południowochińskiego, zakwestionowanych przez międzynarodowy wyrok arbitrażowy z 2016 r.
Jeszcze w środę Trump uda się do Shenzhen w Chinach na szczyt państw Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), a w czwartek, na marginesie szczytu, przeprowadzi trójstronne rozmowy z przywódcami Rosji i Chin - Władimirem Putinem i Xi Jinpingiem.