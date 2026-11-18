RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Donald Trump, przebywający z wizytą na Filipinach, ogłosił zawarcie „bardzo dużej” umowy handlowej USA z tym państwem. „Jest to sprawiedliwe porozumienie dla obu krajów” - zapewnił.

Trump o największej umowie

Właśnie sfinalizowaliśmy bardzo dużą umowę handlową, największą, jaką dotąd zawarliśmy, i jest to sprawiedliwe porozumienie dla obu krajów – powiedział Trump podczas lunchu w pałacu prezydenckim Malacanang, cytowany przez agencję Reutera.

Amerykański przywódca dodał, że pakt został wynegocjowany „bardzo szybko” i przyznał, że administracja USA początkowo nie wiedziała, iż do tego dojdzie.

Negocjacje handlowe nie figurowały w oficjalnych harmonogramach przywódców państw. Kancelaria prezydenta Filipin Ferdinanda Marcosa Jr. oraz filipińska ambasada w Waszyngtonie nie odniosły się dotąd do tych doniesień — zaznaczył Reuters.

Dzień wcześniej Trump zapowiedział również m.in., że Tajlandia zniesie wszelkie cła i bariery pozataryfowe na amerykański import. Oba kraje miały podpisać umowę dotyczącą wolnego handlu, lecz ostatecznie podpisano jedynie porozumienie, które ma wypracować drogę do tej umowy.

Co wydarzy się w Chinach? Europa się obawia, Trump zmienia plany Czy przywódcy trzech światowych mocarstw mogą usiąść przy jednym stole i rozmawiać o przyszłości Europy bez udziału samych Europejczyków? Czy Donald Trump, Władimir Putin i Xi Jinping mogą dojść do porozumienia, którego konsekwencje odczuje również…

„Chiny? Zostanie to załatwione”

Filipińskie media zwróciły uwagę na znaczenie wizyty Trumpa w kontekście bezpieczeństwa regionalnego. Przywódcy omówili napięcia na Morzu Południowochińskim w obliczu coraz bardziej agresywnych działań strony chińskiej.

Trump, zapytany o spór terytorialny z Chinami, zapewnił, że ta sprawa nie budzi w nim niepokoju.

W ogóle się tym nie martwię. Zostanie to załatwione – oświadczył lakonicznie amerykański prezydent.

USA i Filipiny

Wizyta Donalda Trumpa w Manili zbiega się w czasie z obchodami 80. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między USA a Filipinami oraz 75. rocznicą Traktatu o wzajemnej obronie (MDT) z 1951 r.

Pakt ten zobowiązuje oba kraje do udzielenia sobie pomocy w przypadku ataku zbrojnego na Pacyfiku. Gwarancje te mają kluczowe znaczenie wobec roszczeń Pekinu do niemal całego akwenu Morza Południowochińskiego, zakwestionowanych przez międzynarodowy wyrok arbitrażowy z 2016 r.

Jeszcze w środę Trump uda się do Shenzhen w Chinach na szczyt państw Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), a w czwartek, na marginesie szczytu, przeprowadzi trójstronne rozmowy z przywódcami Rosji i Chin - Władimirem Putinem i Xi Jinpingiem.