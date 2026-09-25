Donald Trump oburzony decyzją amerykańskich mediów. „Jedno z największych wydarzeń”

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Prezydent USA Donald Trump ostro skrytykował w czwartek stacje CNN i MS NOW za brak telewizyjnej relacji z uroczystego powitania prezydenta Chin Xi Jinpinga w Białym Domu. Amerykański przywódca zarzucił stacjom, że celowo zrezygnowały z transmisji, by nie pokazywać jego sukcesów na arenie międzynarodowej.

Trump atakuje amerykańskie stacje za brak transmisji z powitania Xi

Wpis Donalda Trumpa na platformie Truth Social pojawił się w dniu wizyty Xi Jinpinga w Waszyngtonie. Prezydent USA stwierdził, że oglądalność CNN i MS NOW spada z powodu - jak ocenił - braku wiarygodności obu stacji.

„Oglądalność CNN i MSDNC znacznie spadła. Głównym powodem jest brak wiarygodności. Piszą wyłącznie negatywnie o człowieku, który wygrał wybory ogromną przewagą" - napisał Donald Trump.

W swoim wpisie podkreślił, że stacje odmówiły relacjonowania jednego z „największych i najpiękniejszych wydarzeń” od lat. Według niego było ono „stworzone dla telewizji”, ale CNN i MS NOW nie chciały, by jego organizacja i przebieg były kojarzone z prezydentem USA.

„Odmówiły dzisiaj relacjonowania jednego z największych i najpiękniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce od wielu lat. Nie chciały, by zasługi przypisano Trumpowi, więc odmówiły obecności” – napisał.

Spór o dostęp dziennikarzy do Białego Domu

Czwartkowy konflikt jest kolejną odsłoną sporu między administracją Trumpa a amerykańskimi mediami. W ubiegłym tygodniu prezydent USA ogłosił wykluczenie z Białego Domu dziennikarzy CNN, MS NOW i Politico. Decyzję uzasadniał tym, że - w jego ocenie - dziennikarze tych redakcji publikują fałszywe informacje na jego temat.

Redakcje zakwestionowały decyzję w sądzie, argumentując, że działania administracji naruszają konstytucyjne gwarancje dotyczące wolności prasy.

W nocy ze środy na czwartek sędzia federalny Timothy Kelly nakazał administracji przywrócenie dziennikarzom CNN, MS NOW i Politico dostępu do Białego Domu. Uznał, że sposób odebrania im przepustek prawdopodobnie naruszał konstytucyjne prawo do odpowiedniej procedury. Nakaz miał obowiązywać przez 14 dni.

Dziennikarze wrócili, ale nie od razu

W czwartek rano, mimo wydanego przez sąd nakazu, dziennikarze objętych sporem redakcji nadal mieli problemy z wejściem na teren Białego Domu. CNN informowało, że część reporterów była zawracana przez agentów Secret Service. Ostatecznie przedstawiciele CNN, MS NOW i Politico odzyskali dostęp do kompleksu około południa, kiedy w Białym Domu trwały już wydarzenia związane z wizytą Xi Jinpinga.

W geście solidarności z CNN pozostałe stacje – ABC, CBS, NBC i Fox News – nie transmitowały uroczystości powitania chińskiego przywódcy.