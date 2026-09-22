Donald Trump na forum ONZ: Muszę podjąć ważną decyzję

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Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział na forum ONZ, że musi podjąć ważną decyzję dotyczącą Iranu. „Czy mam ich zepchnąć do piekła, pozbawiając szans na przetrwanie i nadziei na przyszłą wielkość? Wierzę jednak, że zawrzemy umowę zaraz po wyborach (do Kongresu - przyp.red.), bo nie ma sensu, żeby tego nie zrobili” - dodał. Wcześniej udzielił krótkiej wypowiedzi mediom przy wejściu do siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pytany o swoje przesłanie do Władimira Putina, odpowiedział krótko: zakończ wojnę.

We wtorek, tuż przed swoim przemówieniem na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Donald Trump spotkał się z dziennikarzami. Na pytanie o to, co chciałby przekazać prezydentowi Rosji, Władimirowi Putinowi, odpowiedział bez wahania: zakończ wojnę.

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Krytyka mediów i polityka informacyjna

Trump nie omieszkał skomentować obecności stacji CNN na miejscu. Przypomniał, że wykluczył tę telewizję oraz inne media z Białego Domu, a ich obecność podczas jego wystąpienia w ONZ uznał za niepożądaną. Prezydent USA wielokrotnie podkreślał, że niektóre media nie powinny relacjonować jego działań.

W rozmowie z dziennikarzami Trump podkreślił również, że w ciągu ostatniego roku jego administracja poczyniła „wielkie postępy”, chociaż nie podał szczegółów.

Przemówienie prezydenta USA na forum ONZ

W swoim przemówieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych Trump podkreślił, że Stany Zjednoczone przeżywają okres wyjątkowego rozwoju, a Ameryka – jak zaznaczył – „wróciła” na światową scenę w roli lidera.

Dwa i pół stulecia po tym, jak sprawa wolności znalazła dom na tym kontynencie, mogę powiedzieć wam z dumą, że Ameryka wróciła, nasz kraj jest silniejszy dziś niż kiedykolwiek wcześniej – powiedział Trump.

Prezydent USA nie krył dumy z osiągnięć swojego kraju, podkreślając, że obecnie Stany Zjednoczone są w szczytowej formie pod względem gospodarczym, militarnym i technologicznym.

Nasza gospodarka budzi zazdrość świata, nasze wojsko jest najpotężniejsze na świecie. Nasza technologia nie ma sobie równych i jesteśmy liderami praktycznie we wszystkim, nasza energia napędza planetę. Ameryka rośnie w siłę. Nasz naród się rozrasta. Nasza potęga rośnie – zaznaczył prezydent USA.

Trump wymieniając sukcesy gospodarcze swojego kraju wskazał na rekordowo niski poziom ubóstwa. Nie pominął także kwestii polityki migracyjnej. Podkreślił, że jego administracja skutecznie zatrzymała nielegalną imigrację. Nikt nie wchodzi, chyba że jest zaproszony - powiedział.

Kwestia Iranu

Prezydent USA odniósł się też do przyszłości relacji z Iranem. Jak podkreślił, stoi przed „wielkim wyborem” – zawarciem porozumienia lub unicestwieniem Islamskiej Republiki Iranu.

Muszę podjąć ważną decyzję. Czy zostanie zawarta umowa z Iranem, która pozwoli im odbudować i stworzyć o wiele większy kraj niż kiedykolwiek wcześniej (...) czy też unicestwić Republikę Islamską i zrobić to szybko, nie dając im już nigdy szansy na zabijanie i niszczenie ludzi i krajów? - powiedział Trump.

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Czy mam ich zepchnąć do piekła, pozbawiając szans na przetrwanie i nadziei na przyszłą wielkość? Wierzę jednak, że zawrzemy umowę zaraz po wyborach (do Kongresu - przyp.red.), bo nie ma sensu, żeby tego nie zrobili - dodał.

Apel o presję na Iran

W swoim wystąpieniu Trump określił Iran jako „największego sponsora terroryzmu na świecie” i „tyrana Bliskiego Wschodu”. Wezwał społeczność międzynarodową do utrzymania presji na irański reżim.

Ten sam reżim wymordował w tym roku ponad 72 000 własnych obywateli. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby tak nikczemny reżim kiedykolwiek uzyskał możliwość przeprowadzania ataków terrorystycznych na szeroką skalę zza tarczy nuklearnej. To była rzeczywistość, z którą musieliśmy się zmierzyć – rzeczywistość, którą zdecydowanie zbyt wielu wolało ignorować - podkreślił.

Wojna w Ukrainie

Prezydent USA w przemówieniu odniósł się także do Wojny w Ukrainie. Blisko współpracujemy z przywódcami Rosji i Ukrainy i zakończymy tę wojnę szybciej, niż ludzie sądzą - ogłosił.

Trump stwierdził, że co miesiąc w Ukrainie ginie 25 tys. ludzi, głównie żołnierzy. Zapowiedział też, że użyje ustawy o cłach i sankcjach na Rosję, by zakończyć wojnę w Ukrainie.

W zeszłym tygodniu, ku czci senatora Lindseya Grahama, podpisałem nowe, potężne prawo uchwalone przez Kongres, dające mi ogromne uprawnienia celne, z których w razie potrzeby będę musiał skorzystać. Czas położyć kres zabijaniu - powiedział Trump.

Międzynarodowy Trybunał Karny

W przemówieniu amerykański prezydent wezwał państwa członkowskie Międzynarodowego Trybunału Karnego, by opuścili tę „zbójecką instytucję”.

Nigdy nie pozwolimy, aby żołnierze amerykańscy ani ktokolwiek inny byli ścigani lub poddawani pokazowym procesom przez antyamerykański trybunał, który nie ma nad nami jurysdykcji. To grupa złych ludzi - ocenił.

Kontrola sztucznej inteligencji

Stany Zjednoczone całkowicie odrzucają wszelkie próby zbudowania globalistycznego systemu kontroli nad sztuczną inteligencją, o której tak wiele się teraz mówi - powiedział Trump i dodał jednocześnie, że od teraz będzie nazywać AI superinteligencją i zmieni nazwę „sztuczna inteligencja”, w tym w dokumentach państwowych, bo nazwa ta „brzmi fałszywie”.

Dodał, że kto „wygra wyścig o AI, wygra wszystko”.