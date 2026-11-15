Donald Trump na celowniku irańskich służb? Mossad ostrzega przed zamachem

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Według informacji przekazanych przez izraelski Mossad, które zostały potwierdzone przez inne zachodnie agencje wywiadowcze, prezydent USA Donald Trump oraz kluczowi członkowie jego administracji mogą być celem zamachu planowanego przez Iran. W odpowiedzi wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, a publiczne wystąpienia prezydenta zostały ograniczone.

Jak donosi izraelski dziennik „Israel Hayom”, powołując się na wysokich rangą izraelskich i amerykańskich urzędników, Mossad przekazał CIA informacje o możliwym zamachu na Donalda Trumpa oraz najważniejszych przedstawicieli jego administracji. Według źródeł dziennika, które zastrzegły anonimowość, Iran miał planować atak jako odwet za śmierć najwyższego przywódcy duchowego Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego, podczas amerykańsko-izraelskiej ofensywy.

Trump mówi o użyciu siły wobec Kuby. „Chcę załatwić tę sprawę” Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że chce „załatwić” sprawę Kuby przed końcem swojej kadencji. W wywiadzie dla Fox News nie wykluczył użycia siły w celu zmiany sytuacji politycznej na wyspie.

Drony i nowe zagrożenia

Przekazane przez izraelskie służby dane wskazują na konkretne, niedawne zagrożenia, w tym możliwość użycia dronów wyposażonych w ładunki wybuchowe. Jak wskazują eksperci, to metoda, której trudno przeciwdziałać tradycyjnymi środkami bezpieczeństwa.

Według informatorów Amerykanie już wcześniej byli świadomi ryzyka zamachów, jednak najnowsze informacje miały wpłynąć na zmianę podejścia do negocjacji z Teheranem.

Administracja USA pod specjalną ochroną

W związku z zagrożeniem, Donald Trump oraz najwyżsi urzędnicy jego administracji zostali objęci nadzwyczajnymi środkami bezpieczeństwa. Publiczne wystąpienia prezydenta zostały ograniczone do minimum, a każde z nich odbywa się przy wzmożonej ochronie.

Kilku kluczowych urzędników, w tym sekretarz skarbu Scott Bessent oraz sekretarz stanu Marco Rubio, opuściło swoje domy i przeniosło się do specjalnie zabezpieczonych obiektów, w tym baz wojskowych. Podobne środki zastosowano wobec szefa Pentagonu Pete’a Hegsetha.

Sytuacja jest dynamiczna, a służby wywiadowcze nieustannie monitorują wszelkie sygnały mogące świadczyć o realnym zagrożeniu. Administracja USA nie komentuje oficjalnie sprawy.