Dochody z prostytucji muszą być opodatkowane. Czeski sąd zdecydował

RMF24

Dochody z dobrowolnego uprawiania prostytucji podlegają opodatkowaniu na takich samych zasadach, jak każda inna działalność zarobkowa - tak zdecydował czeski Sąd Konstytucyjny. Jednocześnie nie przychylił się do skarg kobiety, której fiskus nakazał zapłatę zaległych podatków za lata 2013 i 2014.

W uzasadnieniu sędzia Jirzi Przibań podkreślił, że „opodatkowaniu podlega rzeczywisty dochód i przyrost majątku, a nie prawna czy moralna ocena sposobu jego uzyskania”. Dodał również, że pobieranie podatków nie oznacza moralnej aprobaty ani państwowej zgody na daną działalność.

Koniec batalii prawnej

Wyrok Sądu Konstytucyjnego definitywnie kończy wieloletnią batalię prawną, która rozpoczęła się od kontroli urzędów skarbowych. Urzędnicy zainteresowali się wysokimi wpłatami na rachunki bankowe, które nie miały pokrycia w deklaracjach podatkowych. Kobieta tłumaczyła, że środki pochodzą z dobrowolnej prostytucji, a jej zdaniem – nie powinny być objęte podatkiem dochodowym.

Podczas rozpraw kobieta argumentowała, że państwo, pobierając podatek od prostytucji, staje się de facto sutenerem. Sąd jednak odrzucił ten tok rozumowania, wskazując, że celem państwa jest sprawiedliwy podział obciążeń podatkowych i regulacja rynku, a nie czerpanie korzyści z cudzej pracy.

Opodatkowanie może wzmocnić pozycję osób świadczących usługi seksualne

W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że opodatkowanie usług seksualnych może w dłuższej perspektywie przyczynić się do wzmocnienia pozycji społecznej osób świadczących takie usługi. Sąd wskazał także, że międzynarodowe konwencje dotyczące zwalczania handlu ludźmi i wykorzystywania prostytucji nie stoją na przeszkodzie opodatkowaniu dobrowolnej prostytucji.

Polska – zupełnie inne zasady

Warto dodać, że w Polsce obowiązują zupełnie inne przepisy. Dobrowolne uprawianie prostytucji nie jest przestępstwem, jednak uzyskiwane z tego tytułu przychody nie podlegają opodatkowaniu.

Zgodnie z ustawą o PIT, nie opodatkowuje się przychodów z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.