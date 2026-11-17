RMF24

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Pierwszy ogólnokrajowy test nowego fińskiego systemu ostrzegania przed zagrożeniami FI-Alert nie zakończył się powodzeniem. Wielu mieszkańców nie otrzymało żadnego komunikatu na telefon, a część osób dostała wiadomość w języku saamskim.

Próba działania systemu została przeprowadzona we wtorek w południe. Testowy alert dotyczący zagrożenia lub sytuacji kryzysowej nie dotarł jednak do wszystkich smartfonów w Finlandii, a na części telefonów pojawił się w języku saamskim. Saamowie to rdzenny lud zamieszkujący północ Europy, przede wszystkim obszary Norwegii, Szwecji, Finlandii i północno-zachodniej Rosji.

Jak podało radio Yle, powiadomienia nie otrzymał także premier Petteri Orpo.

Dobrze, że to test i jest przeprowadzany w czasie pokoju. Mieliśmy z tym wcześniej problemy. Wierzę, że błędy zostaną wykryte, a system naprawiony – powiedział szef fińskiego rządu.

Fińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które odpowiada za wdrożenie FI-Alert, przekazało, że alarm może nie pojawić się na urządzeniach z nieaktualnym systemem operacyjnym. Problem może dotyczyć także telefonów, na których wyłączono odbieranie alarmowych powiadomień.

Prace nad powszechnym systemem ostrzegania trwają w Finlandii od wiosny. Wtedy po raz pierwszy do kraju wtargnęły obce drony, które rozbiły się w południowo-wschodniej części kraju.

Wcześniejsza awaria i krytyka służb

W połowie maja poprzednio używany system Suomi 112, na skutek usterki technicznej, z opóźnieniem wysłał ostrzeżenie o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej w regionie Helsinek. Alert trafił wówczas tylko do części mieszkańców.

Ostatecznie drony nie dotarły wtedy na terytorium Finlandii. Reakcja służb oraz sposób przekazywania informacji spotkały się jednak z powszechną krytyką.

Kolejny test FI-Alert zaplanowano na koniec listopada.