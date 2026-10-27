Do kiedy zawieszenie broni w Ołeszkach? Jest data i godzina

RMF24

W nocy z poniedziałku na wtorek rozpoczęło się zawieszenie broni w okupowanych przez Rosję Ołeszkach w obwodzie chersońskim. Wstrzymanie ognia w wyznaczonych sektorach potrwa do 1 listopada – poinformował we wtorek Dawyd Arachamija, przewodniczący frakcji parlamentarnej Sługa Narodu, partii Wołodymyra Zełenskiego.

Zawieszenie broni w Ołeszkach

„W ramach inicjatywy pierwszej damy USA Melanii Trump na rzecz odblokowania Ołeszek dziś o godz. 3 czasu kijowskiego (godz. 2 w Polsce) rozpoczęło się wstrzymanie ognia na największą skalę, obejmujące największy odcinek frontu na południu Ukrainy. To największa deeskalacja od 2022 roku” – napisał parlamentarzysta w komunikatorze Telegram.

„Wstrzymanie ognia potrwa od 27 października do godz. 22.59 dnia 1 listopada” – dodał.

Zawieszenie broni wprowadzono w związku z rozpoczęciem misji humanitarnej, której celem – jak podały władze ukraińskie – jest ewakuacja mieszkańców Ołeszek.

Zawieszenie broni w Ołeszkach. „Strony przestrzegają ustaleń” W okupowanych przez Rosję Ołeszkach w obwodzie chersońskim od wtorkowego poranka obowiązuje zawieszenie broni. Rozejm ma umożliwić dostarczenie pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację cywilów. W akcję zaangażowała się pierwsza dama USA, Melania…

Biały Dom: Melania Trump w roli głównej

W piątek Biały Dom poinformował, że Rosja i Ukraina zgodziły się tymczasowo wstrzymać od 29 października walki w Ołeszkach, by umożliwić dostarczenie tam pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację ludności cywilnej. Biały Dom dodał, że doprowadziła do tego pierwsza dama USA Melania Trump.

Jak Melania Trump doprowadziła do zawieszenia broni w Ołeszkach? W jaki sposób Melania Trump doprowadziła do zawieszenia broni w okupowanych przez Rosję Ołeszkach, skoro nie udało się to ani papieżowi, ani doradcom Trumpa? Zapytana o to po głosowaniu na Florydzie, powiedziała, że rozmawiała zarówno z prezydentem…

Według władz w Kijowie sytuacja ludzi, którzy pozostali w Ołeszkach, jest dramatyczna. Biały Dom potwierdził, że w mieście bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywa około 2 tys. osób, w tym 50 dzieci. Ołeszki zostały zalane po zniszczeniu pobliskiej tamy w Nowej Kachowce w 2023 r.

Ołeszki leżą około 4 km od Chersonia na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Według doniesień drogi prowadzące do miasta są zaminowane i stale operują tam rosyjskie drony, co dodatkowo utrudnia mieszkańcom opuszczenie tej miejscowości.