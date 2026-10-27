Do kiedy zawieszenie broni w Ołeszkach? Jest data i godzina

Zawieszenie broni w Ołeszkach
„W ramach inicjatywy pierwszej damy USA Melanii Trump na rzecz odblokowania Ołeszek dziś o godz. 3 czasu kijowskiego (godz. 2 w Polsce) rozpoczęło się wstrzymanie ognia na największą skalę, obejmujące największy odcinek frontu na południu Ukrainy. To największa deeskalacja od 2022 roku” – napisał parlamentarzysta w komunikatorze Telegram.
„Wstrzymanie ognia potrwa od 27 października do godz. 22.59 dnia 1 listopada” – dodał.
Zawieszenie broni wprowadzono w związku z rozpoczęciem misji humanitarnej, której celem – jak podały władze ukraińskie – jest ewakuacja mieszkańców Ołeszek.
Biały Dom: Melania Trump w roli głównej
W piątek Biały Dom poinformował, że Rosja i Ukraina zgodziły się tymczasowo wstrzymać od 29 października walki w Ołeszkach, by umożliwić dostarczenie tam pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację ludności cywilnej. Biały Dom dodał, że doprowadziła do tego pierwsza dama USA Melania Trump.
Według władz w Kijowie sytuacja ludzi, którzy pozostali w Ołeszkach, jest dramatyczna. Biały Dom potwierdził, że w mieście bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywa około 2 tys. osób, w tym 50 dzieci. Ołeszki zostały zalane po zniszczeniu pobliskiej tamy w Nowej Kachowce w 2023 r.
Ołeszki leżą około 4 km od Chersonia na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Według doniesień drogi prowadzące do miasta są zaminowane i stale operują tam rosyjskie drony, co dodatkowo utrudnia mieszkańcom opuszczenie tej miejscowości.