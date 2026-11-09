Dni szefa Pentagonu Pete’a Hegsetha policzone? Wniosek o impeachment nabiera tempa

RMF24

Demokraci we wtorek będą omawiać kwestię postawienia sekretarza wojny (obrony) Pete’a Hegsetha w stan oskarżenia (impeachmentu). Najwyższy rangą demokrata w Izbie Reprezentantów, Hakeem Jeffries, już przekazał, że popiera inicjatywę.

„The Washington Post” podkreślił, że inicjatywę usunięcia Hegsetha z urzędu prowadzi ustępujący republikański członek Izby Reprezentantów Thomas Massie. Zapowiedział złożenie rezolucji wzywającej do głosowania nad impeachmentem. Zapytany o sprawę w programie „This Week” stacji ABC Jeffries, odpowiedział: Jestem zdecydowanie na tak.

„Dlaczego Pete Hegseth wciąż tu jest?”. Trump złożył deklarację Prezydent USA Donald Trump przyznał w czwartek w wywiadzie dla telewizji ABC, że jest zachęcany przez ludzi, z którymi rozmawia, do zdymisjonowania szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha. Zadeklarował jednak, że jego intencją jest pozostawienie go na…

Jakie są zarzuty wobec Hegsetha?

Lider demokratycznej mniejszości w niższej izbie Kongresu oskarżył Hegsetha o nadużycie władzy, podważanie bezpieczeństwa narodowego oraz doprowadzenie do „lekkomyślnej i kosztownej wojny z wyboru w Iranie”.

Pete Hegseth musi odejść – zadeklarował.

Ta wypowiedź padła w czasie, gdy demokraci przygotowują się do przejęcia kontroli nad obiema izbami Kongresu w styczniu.

Pentagon odpowiada na zarzuty

Z zarzutami nie zgadza się rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Przedstawiciel Departamentu Wojny (Obrony) stwierdził, że Hegseth „nie wycofa się ani nie da zastraszyć politykom”, którzy próbują zdobywać polityczne punkty lub wszczynać „fikcyjne dochodzenia”. Jak dodał, że resort działał zgodnie z prawem, a jego szef będzie nadal wspierał konstytucję, dowodził siłami zbrojnymi i chronił USA.

W opublikowanym w czwartek nagraniu wideo Hegseth nazwał ustępującego kongresmena Thomasa Massiego „niezadowolonym, pokonanym kongresmenem”, a sam wniosek o impeachment określił jako „farsę”.

Osiem punktów oskarżenia

„The Washington Post” podkreśla, że Hegseth budzi kontrowersje nie tylko wśród demokratów, lecz także części republikanów. Krytyka dotyczy m.in. sposobu prowadzenia wojny z Iranem, usunięcia ze stanowisk wielu wysokich rangą dowódców wojskowych, likwidacji programów różnorodności w resorcie obrony oraz zarzuconego ostatecznie pomysłu transmitowania na żywo egzekucji sprawcy strzelaniny w Fort Hood.

Massie zarzucił Hegsethowi nadużycie władzy, przedstawiając osiem punktów oskarżenia. Wśród nich znalazły się prowadzenie wojny z Iranem bez zgody Kongresu, naruszenie ustawy War Powers Resolution z 1973 r., ignorowanie przepisów ograniczających liczbę ofiar cywilnych, bezprawne zatrzymanie ówczesnego prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro oraz nielegalne naloty w Jemenie.

Wniosek ma status „uprzywilejowany”, co oznacza, że może zostać poddany pod głosowanie całej Izby jeszcze w tym tygodniu. Do jego przyjęcia konieczne byłoby jednak poparcie części republikanów sprawujących obecnie kontrolę nad Izbą. Nie wiadomo, czy uda się zgromadzić wystarczającą liczbę głosów.

Republikanin French Hill przyznał w niedzielę, że nie jest usatysfakcjonowany sposobem, w jaki Hegseth prowadzi sprawy związane z wojną z Iranem, ale nie poparł wniosku o impeachment. W programie „Face the Nation” stwierdził, że chce najpierw wysłuchać debaty i ocenić, czy sytuacja uzasadnia impeachment, inne kroki dyscyplinarne lub interwencję prezydenta.