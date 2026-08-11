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Dlaczego Ukraina nie dostanie licencji na Patrioty? Obawy w USA są duże

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 11 sierpnia (18:14)

Raytheon i Lockheed Martin, producenci systemów Patriot, mają obawiać się, że Ukraina – po uzyskaniu licencji – mogłaby ulepszyć pociski przechwytujące i produkować je szybciej oraz taniej niż zakłady w USA. Takie informacje podał amerykański „The Atlantic”. Donald Trump w ostatniej chwili zablokował transfer technologii obrony powietrznej na Ukrainę.

Dlaczego Ukraina nie dostanie licencji na Patrioty? Obawy w USA są duże
System Patriot /Shutterstock

Amerykańskie koncerny oficjalnie uzasadniają ostrożność wobec przekazania Ukrainie licencji obawami o ochronę własności intelektualnej.

Według republikańskiego przedstawiciela Kongresu, który rozmawiał z „The Atlantic”, faktycznym powodem ma być jednak ryzyko konkurencji. Firmy obawiają się, że ukraiński przemysł zbrojeniowy mógłby udoskonalić pociski Patriot, a następnie wytwarzać je na dużą skalę – szybciej i po niższych kosztach.

Zełenski rozmawiał z Trumpem

Wołodymyr Zełenski poruszył sprawę licencji na produkcję pocisków do systemów Patriot podczas spotkania z Donaldem Trumpem w Białym Domu 28 lipca.

Ukraina zwróciła się także o natychmiastowe przekazanie „kilkuset” rakiet z amerykańskich zapasów. Prezydent USA odmówił, wskazując na ograniczone rezerwy Stanów Zjednoczonych oraz priorytety Waszyngtonu na Bliskim Wschodzie.

Dwa dni po rozmowie z ukraińskim przywódcą Trump określił system Patriot jako „wyjątkową broń”. Zaznaczył jednocześnie, że przy udzielaniu licencji trzeba zachować ostrożność. Od tego momentu sprawa przekazania licencji utknęła w martwym punkcie.

Nawet w przypadku uzyskania zgody, uruchomienie masowej produkcji pocisków Patriot na Ukrainie wymagałoby kilku lat – zaznacza „The Atlantic”.

W dłuższej perspektywie Ukraina mogłaby jednak produkować nadwyżki pocisków na potrzeby USA lub ich sojuszników. To właśnie rosnące możliwości ukraińskiej zbrojeniówki mają budzić zastrzeżenia części amerykańskich producentów.


Źródło: RMF24
Tagi: wojna w Ukrainie system Patriot
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