Dlaczego Ukraina nie dostanie licencji na Patrioty? Obawy w USA są duże

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Raytheon i Lockheed Martin, producenci systemów Patriot, mają obawiać się, że Ukraina – po uzyskaniu licencji – mogłaby ulepszyć pociski przechwytujące i produkować je szybciej oraz taniej niż zakłady w USA. Takie informacje podał amerykański „The Atlantic”. Donald Trump w ostatniej chwili zablokował transfer technologii obrony powietrznej na Ukrainę.

Amerykańskie koncerny oficjalnie uzasadniają ostrożność wobec przekazania Ukrainie licencji obawami o ochronę własności intelektualnej.

Według republikańskiego przedstawiciela Kongresu, który rozmawiał z „The Atlantic”, faktycznym powodem ma być jednak ryzyko konkurencji. Firmy obawiają się, że ukraiński przemysł zbrojeniowy mógłby udoskonalić pociski Patriot, a następnie wytwarzać je na dużą skalę – szybciej i po niższych kosztach.

Zaskakujące słowa Trumpa o systemach Patriot. Zmienił zdanie? Prezydent USA Donald Trump wyraził wątpliwości dotyczące udzielenia Ukrainie licencji na produkcję pocisków do systemów Patriot. W rozmowie z „Financial Times” podkreślił, że decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta.

Zełenski rozmawiał z Trumpem

Wołodymyr Zełenski poruszył sprawę licencji na produkcję pocisków do systemów Patriot podczas spotkania z Donaldem Trumpem w Białym Domu 28 lipca.

Ukraina zwróciła się także o natychmiastowe przekazanie „kilkuset” rakiet z amerykańskich zapasów. Prezydent USA odmówił, wskazując na ograniczone rezerwy Stanów Zjednoczonych oraz priorytety Waszyngtonu na Bliskim Wschodzie.

Dwa dni po rozmowie z ukraińskim przywódcą Trump określił system Patriot jako „wyjątkową broń”. Zaznaczył jednocześnie, że przy udzielaniu licencji trzeba zachować ostrożność. Od tego momentu sprawa przekazania licencji utknęła w martwym punkcie.

Przełom w wojnie w Ukrainie? Zełenski informuje o ważnej zgodzie USA Prezydent USA Donald Trump zgodził się na przekazanie Ukrainie licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot – poinformował we wtorek Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Fox News. Biały Dom na razie nie skomentował tych doniesień.

Nawet w przypadku uzyskania zgody, uruchomienie masowej produkcji pocisków Patriot na Ukrainie wymagałoby kilku lat – zaznacza „The Atlantic”.

W dłuższej perspektywie Ukraina mogłaby jednak produkować nadwyżki pocisków na potrzeby USA lub ich sojuszników. To właśnie rosnące możliwości ukraińskiej zbrojeniówki mają budzić zastrzeżenia części amerykańskich producentów.