Demokracja po rosyjsku. Putin ogłosił triumf woli ludu

RMF24

„Te wybory potwierdzają stabilność stanu, dojrzałość systemu politycznego, jego zdolność do stawienia czoła jakimkolwiek zagranicznym zagrożeniom, szantażowi, agresji i są wyrazem wspólnej woli milionów ludzi, ich pragnienia zapewnienia suwerenności i bezpieczeństwa Rosji” - tak sondażowe wyniki exit poll po wyborach do Dumy Państwowej skomentował Władimir Putin, którego partia miała zdobyć 57,54 proc. głosów.

Cud nad urną

Rządząca w Rosji partia Jedna Rosja zmierza do pewnego zwycięstwa w wyborach parlamentarnych, uzyskując 57,5 proc. głosów - poinformowała w niedzielę po godz. 21 czasu polskiego Centralna Komisja Wyborcza Federacji Rosyjskiej po przeliczeniu blisko 14 proc. głosów.

Agencja TASS z kolei, jedna z głównych rosyjskich agencji państwowych i istotny element systemu propagandowej komunikacji Kremla, powiadomiła o „rekordowej frekwencji”: „Frekwencja w wyborach do Dumy Państwowej przewyższa poziomy z lat 1993, 2016 i 2021 i wynosi 54,96 proc.”.

Rosyjskie MSZ cytuje Putina: Te wybory są wyrazem woli ludzi

Te wybory potwierdzają stabilność stanu, dojrzałość systemu politycznego, jego zdolność do stawienia czoła jakimkolwiek zagranicznym zagrożeniom, szantażowi, agresji i są wyrazem wspólnej woli milionów ludzi, ich pragnienia zapewnienia suwerenności i bezpieczeństwa Rosji - miał skomentować Władimir Putin.

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych powiadomiło natomiast w komunikacie: „Dla nas, ta kampania jest prowadzona ponownie w warunkach specjalnej operacji wojskowej, a dla naszego systemu to dość poważne wyzwanie, test - na tle „hybrydowej wojny” Zachodu przeciwko naszemu krajowi. Pomimo wszystkich przeszkód rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych dołożyło wszelkich starań, aby zapewnić, że nasi obywatele za granicą mogli głosować. Uruchomione zostały 326 wyborcze oddziały w 152 krajach”. Z list wyborczych wyłączono kandydatów jedynej partii opozycyjnej - Jabłoko. Głosowanie po raz pierwszy odbyło się również w czterech częściowo okupowanych regionach Ukrainy.

Jedna Rosja, wiele obietnic. Co miała w programie partia Putina?

Program partii Jedna Rosja postulował przede wszystkim gwarancję szerokich świadczeń socjalnych, inwestycje infrastrukturalne, wsparcie dla weteranów i rodzin wojskowych, no i przede wszystkim integrację terytoriów okupowanych. Żołnierzom walczącym na wojnie w Ukrainie, którą Putin nazywa wciąż „Specjalną Operacją Wojskową”, Jedna Rosja obiecała zapewnienie pełnego wsparcia socjalnego, finansowego i medycznego. Jak zauważył w swojej analizie Instytut Europy Środkowej, strategia Jednej Rosji polegała więc nie tylko na zaangażowaniu apartu propagandowego, ale również, a może przede wszystkim - na populizmie.

Budowanie „nowej elity”

W tych wyborach Jedna Rosja zastosowała też nową taktykę, co analitycy określają budowaniem nowej rosyjskiej elity przez Putina. Na listach wyborczych partii Jedna Rosja znaleźli się zarówno czynni wojskowi, jak i weterani wojny w Ukrainie.

Na czele partii stoi oficjalnie Dmitrij Miedwiediew. Sprawuje on formalnie funkcję przewodniczącego. W rzeczywistości jest jednak tak, że partia stanowi główne zaplecze polityczne Władimira Putina, który ma w niej decydujący głos i status faktycznego przywódcy.