Demograficzny fenomen w Izraelu. Co za nim stoi?

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Izrael od lat pozostaje jednym z najbardziej niezwykłych krajów pod względem liczby urodzeń. Z najnowszych danych izraelskiego Centralnego Biura Statystycznego wynika, że współczynnik dzietności wynosi tam aż 2,88 dziecka na kobietę. To ponad dwa razy więcej niż średnia w krajach rozwiniętych, która według OECD wynosi zaledwie 1,41. Dla porównania, w Polsce wskaźnik ten spadł do rekordowo niskiego poziomu 1,07.

Rodzinność wpisana w kulturę

Co stoi za tym demograficznym fenomenem? Socjolodzy od lat próbują znaleźć odpowiedź, jednak jednoznacznego wyjaśnienia wciąż brak. Wysoką dzietność w Izraelu tłumaczy się przede wszystkim silną kulturą prorodzinną. Co ciekawe, nie jest to wyłącznie zasługa licznych rodzin ultraortodoksyjnych, gdzie na kobietę przypada średnio aż siedmioro dzieci. Badania Centrum Tauba pokazują, że tylko 6 procent żydowskich kobiet w wieku 45–59 lat nigdy nie miało dziecka, a liczba urodzeń rośnie zarówno wśród mężatek, jak i kobiet niezamężnych.

Izrael wyróżnia się także wyjątkową rolą rodziny wielopokoleniowej. Dziadkowie, wujkowie i ciocie aktywnie uczestniczą w wychowaniu dzieci, co znacznie ułatwia łączenie życia rodzinnego z zawodowym. To właśnie wsparcie krewnych pozwala kobietom na aktywność zawodową bez rezygnacji z macierzyństwa.

W przeciwieństwie do innych krajów rozwiniętych, w Izraelu wyższe wykształcenie kobiet, ich aktywność zawodowa czy późniejsze macierzyństwo nie prowadzą do spadku liczby urodzeń. Statystyki pokazują, że 40-letnie kobiety z dyplomem wyższej uczelni mają średnio tyle samo dzieci, co ich rówieśniczki z wykształceniem średnim.

Czynniki kulturowe i historyczne

Nie bez znaczenia są także czynniki kulturowe i historyczne, związane z tragicznymi doświadczeniami narodu żydowskiego. Jednak eksperci podkreślają, że to nie tłumaczy wszystkiego – Żydzi mieszkający w innych krajach rozwiniętych mają znacznie mniej dzieci.

Mimo licznych analiz, demografowie wciąż nie potrafią jednoznacznie wskazać przyczyn tak wysokiej dzietności w Izraelu. To prawdziwa zagadka, która pozostaje otwarta dla naukowców.

Izrael – dom dla połowy światowej populacji Żydów

Według najnowszych danych, Izrael liczy obecnie 10,3 miliona mieszkańców, z czego ponad 78 procent stanowią Żydzi, a 21,7 procent Arabowie.

Co ciekawe, niemal połowa światowej populacji Żydów mieszka właśnie w Izraelu – na początku 2026 roku było ich tam około 46 procent z 15,9 miliona.