RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Łotewski rząd planuje przyjąć „deklarację o derusyfikacji” - informuje portal Delfi. Władze w Rydze zamierzają w ten sposób stworzyć podstawę prawną do ograniczenia języka rosyjskiego w przestrzeni publicznej.

Plan prac łotewskiego rządu na okres XV kadencji Sejmu obejmuje przyjęcie „deklaracji o derusyfikacji”, w której zostaną uwzględnione rekomendacje naukowców, w tym historyków i socjolingwistów (szczegóły nie są na razie znane). Nowe zapisy mają stworzyć podstawę prawną do umocnienia pozycji języka łotewskiego jako jedynego języka państwowego - pisze w czwartek portal Delfi.

Władze na razie nie sprecyzowały, jakie dokładnie ograniczenia dotyczące używania języka rosyjskiego mają zostać wprowadzone ani w jaki sposób zostaną one uregulowane prawnie.

Wiadomo natomiast, że rząd pod przewodnictwem Andrisa Kulbergsa zamierza również rozszerzyć użycie języka łotewskiego w przestrzeni publicznej i informacyjnej, a także w miejscach pracy. Ponadto Ryga obiecuje wspierać wydawnictwa publikujące treści wyłącznie w języku łotewskim.

„Deklaracja o derusyfikacji” przewiduje również wsparcie dla łotewskiej kultury i samoświadomości narodowej, wzmacnianie wartości demokratycznych, otwartości i dialogu ze społeczeństwem obywatelskim - informuje Delfi.

Data przyjęcia zapisów na razie nie jest znana.

Łotewskie władze walczą z językiem rosyjskim

Władze Łotwy konsekwentnie ograniczają używanie języka rosyjskiego w przestrzeni publicznej. W 2024 roku język rosyjski został ustawowo usunięty z menu bankomatów, a latem 2025 roku zakazano używania go w aplikacjach bankowych.

W październiku br. łotewski Sejm przyjął ustawę, która w praktyce zakazuje publicznemu nadawcy LSM tworzenia treści w języku rosyjskim. LSM będzie mógł tworzyć treści po rosyjsku tylko w trzech przypadkach: w sytuacji kryzysowej, w czasie stanu wyjątkowego lub - gdy będzie to konieczne - w celu sprostowania fałszywych informacji.

W badaniu przeprowadzonym w 2022 r. niemal 38 proc. mieszkańców Łotwy wskazało język rosyjski jako swój język ojczysty.