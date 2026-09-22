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Decyzja USA cieszy naszego sąsiada. „Ważna dla bezpieczeństwa całego regionu”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 22 września (13:06)

Kolejna rotacja amerykańskich żołnierzy jest w drodze na Litwę – poinformował we wtorek prezydent tego kraju Gitanas Nauseda. „Żołnierze USA nadal będą obecni w naszym kraju. To świetna wiadomość dla Litwy” – oświadczył Nauseda, cytowany we wtorek przez litewski urząd prezydenta.

Decyzja USA cieszy naszego sąsiada. „Ważna dla bezpieczeństwa całego regionu”
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock
  • Amerykańskie wojska są w drodze na Litwę.
  • Prezydent kraju dziękuje władzom USA.
  • Od kiedy trwają te rotacje?
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„Jesteśmy wdzięczni prezydentowi Donaldowi Trumpowi”

Wzmocnione bataliony amerykańskie na Litwie liczyły zazwyczaj co najmniej 1 tys. żołnierzy oraz były wyposażone w różnego rodzaju uzbrojenie i sprzęt bojowy.

„Jesteśmy wdzięczni prezydentowi Donaldowi Trumpowi i administracji USA za tę decyzję, która jest ważna nie tylko dla Litwy, ale również dla bezpieczeństwa całego regionu” – napisał Nauseda na platformie X.

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Liczebność żołnierzy nie zmaleje

Jak zaznaczył litewski prezydent, „obecność wojsk USA jest istotnym elementem odstraszania i obrony zbiorowej NATO”. Dodał, że „determinacja sojuszników do pozostania na Litwie wysyła jasny sygnał o gotowości NATO do obrony swojego terytorium”.

Nauseda poinformował, że dokładna liczba amerykańskich żołnierzy, którzy znajdą się w nowej zmianie rotacji, nie jest jeszcze ostatecznie znana. Zapewnił jednak, że nie będzie ona mniejsza niż w poprzednich rotacjach.

Przegląd obecności wojskowej USA w Europie

Obecnie Stany Zjednoczone dokonują przeglądu swojej obecności wojskowej w Europie. Latem tego roku rotację na Litwie zakończyło ponad 1 tys. amerykańskich żołnierzy.

USA regularnie rozmieszczają bataliony wojskowe na Litwie od 2019 roku. Po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę Waszyngton zmienił status amerykańskich sił w tym kraju na ciągłą rotacyjną obecność.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: USA Litwa
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