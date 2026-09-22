Decyzja USA cieszy naszego sąsiada. „Ważna dla bezpieczeństwa całego regionu”

„Jesteśmy wdzięczni prezydentowi Donaldowi Trumpowi”
Wzmocnione bataliony amerykańskie na Litwie liczyły zazwyczaj co najmniej 1 tys. żołnierzy oraz były wyposażone w różnego rodzaju uzbrojenie i sprzęt bojowy.
„Jesteśmy wdzięczni prezydentowi Donaldowi Trumpowi i administracji USA za tę decyzję, która jest ważna nie tylko dla Litwy, ale również dla bezpieczeństwa całego regionu” – napisał Nauseda na platformie X.
Liczebność żołnierzy nie zmaleje
Jak zaznaczył litewski prezydent, „obecność wojsk USA jest istotnym elementem odstraszania i obrony zbiorowej NATO”. Dodał, że „determinacja sojuszników do pozostania na Litwie wysyła jasny sygnał o gotowości NATO do obrony swojego terytorium”.
Nauseda poinformował, że dokładna liczba amerykańskich żołnierzy, którzy znajdą się w nowej zmianie rotacji, nie jest jeszcze ostatecznie znana. Zapewnił jednak, że nie będzie ona mniejsza niż w poprzednich rotacjach.
Przegląd obecności wojskowej USA w Europie
Obecnie Stany Zjednoczone dokonują przeglądu swojej obecności wojskowej w Europie. Latem tego roku rotację na Litwie zakończyło ponad 1 tys. amerykańskich żołnierzy.
USA regularnie rozmieszczają bataliony wojskowe na Litwie od 2019 roku. Po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę Waszyngton zmienił status amerykańskich sił w tym kraju na ciągłą rotacyjną obecność.