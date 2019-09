W Danii podczas telethonu zebrano około 2,4 mln euro na posadzenie blisko miliona drzew. Telewizyjną zbiórkę pieniędzy organizatorzy określają jako pierwszą tego typu na rzecz klimatu.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Telethon trwający dwie i pół godziny pokazywała duńska telewizja TV2.

To pozytywny sposób, żeby zainspirować ludzi, pokazać, jak można w inny sposób, małymi działaniami zmierzyć się z klimatycznym kryzysem - powiedział Kim Nielsen, założyciel fundacji Growing Trees Network Foundation. To ekscytujące, telewizja pierwszy raz pokazuje charytatywną zbiórkę przeznaczoną na sprawę klimatu.



Zebrano nieco mniej środków niż zamierzano, bo na posadzenie nie miliona, ale 914 233 drzew.



Relacjonowana przez telewizję zbiórka odbywała się w Gisselfeld Klosters Skove na Zelandii, o godzinę jazdy samochodem na południe od Kopenhagi. Jest to las w rejonie starego klasztoru.



Wiosną oddano tam do użytku spektakularną wieżę widokową w postaci spiralnie wijącego się drewnianego podestu w ażurowej konstrukcji o kształcie klepsydry. Zbudowana przez duńską pracownię projektową wieża ma 45 metrów wysokości, a z podestu długiego na 900 metrów można podziwiać wierzchołki drzew i malowniczą okolicę ze wzgórzami i jeziorkami.