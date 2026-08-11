Da się. Francja zakazuje niechcianych telefonów reklamowych

RMF24

We Francji od wtorku obowiązuje zakaz niechcianych połączeń telemarketingowych. Firmy mogą kontaktować się telefonicznie z konsumentami tylko wtedy, gdy dotyczy to już zawartej umowy albo gdy wcześniej uzyskały wyraźną zgodę na rozmowę marketingową. Zmianę z zadowoleniem przyjęły organizacje konsumenckie, krytykują ją natomiast przedstawiciele branży call center.

Nowe przepisy dotyczą przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów. Telefon z ofertą handlową będzie dozwolony wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody klienta albo w sprawach związanych z umową, którą dana osoba zawarła już z firmą.

„Nie można dość mocno podkreślić, że spokój i cisza są prawem, i nadszedł czas, aby przestać narażać konsumentów na niechciane reklamy” – przekazała w oświadczeniu organizacja konsumencka Que Choisir Ensemble.

To zwycięstwo konsumentów, z których zdecydowana większość nie chce odbierać telefonów z ofertami sprzedaży – powiedziała cytowana przez BBC prezeska organizacji Marie-Amandine Stevenin.

Dodała, że jej grupa od dawna opowiadała się za odejściem od automatycznego traktowania każdej osoby prywatnej jako potencjalnego klienta.

Firmy: To dodatkowe obowiązki

Reforma spotkała się z krytyką części organizacji biznesowych. Szef francuskiej Federacji Sprzedaży Bezpośredniej (Fédération de la Vente Directe, FVD) Frederic Billon zwrócił uwagę na nowe obowiązki dokumentacyjne.

Będziesz musiał uzyskać pisemną zgodę od swojego klienta i będziesz musiał zachować dowód tej zgody – powiedział.

Ograniczenia budzą też obawy w Maroku, gdzie wiele centrów telefonicznej obsługi klienta pracuje dla francuskich firm. Według marokańskiego dziennika „Le Matin” jeden z ministrów oszacował, że zmiany mogą zagrozić nawet 50 tysiącom miejsc pracy.

Telemarketing irytuje niemal wszystkich

Z raportu parlamentarnego z 2025 roku wynika, że 97 proc. mieszkańców Francji denerwują połączenia telemarketingowe. Autorzy opracowania ocenili, że jest to jeden z nielicznych tematów, który łączy Francuzów.

Według tego samego raportu 72 proc. ankietowanych otrzymywało próby kontaktu na telefon komórkowy przynajmniej raz w tygodniu. 38 proc. deklarowało natomiast, że takie telefony odbierało codziennie.

Znaczne ograniczenia dotyczące telemarketingu funkcjonują już m.in. w Niemczech, Austrii i we Włoszech. W Wielkiej Brytanii większość takich połączeń pozostaje legalna, o ile odbiorca nie zgłosił sprzeciwu lub jego numer nie znajduje się w rejestrze osób i firm, które nie chcą otrzymywać telefonów marketingowych.