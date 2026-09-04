Czyste podłogi bez wysiłku – TOP 5 robotów sprzątających

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Nowoczesne roboty sprzątające potrafią dziś znacznie więcej, niż tylko odkurzać podłogi. Dzięki zaawansowanej nawigacji, inteligentnym czujnikom i funkcjom mopowania pomagają utrzymać porządek przy minimalnym zaangażowaniu domowników. Sprawdź modele, które warto mieć na oku.

Roborock Qrevo Edge 2 Pro

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+ Imponująca moc ssania na poziomie 25 000 paskali zapewnia niezwykłą skuteczność wyciągania drobnego kurzu

+ Innowacyjny system mycia mopa korzysta z wody o temperaturze 100 stopni Celsjusza

+ System podwozia AdaptiLift pozwala na sprawne pokonywanie wysokich progów oraz płynny wjazd na grube dywany

Roborock Qrevo Edge 2 Pro przedstawia najwyższy standard w dziedzinie domowej automatyzacji czyszczenia powierzchni płaskich. Urządzenie zostało wyposażone w dwa obrotowe mopy dociskane do podłoża, co pozwala na skuteczne usuwanie zaschniętych plam. Przemyślana konstrukcja ze specjalną podwójną szczotką DuoDivide zapobiega uciążliwemu wplataniu się włosów oraz sierści zwierząt domowych. Zaawansowana nawigacja laserowa precyzyjnie mapuje całe mieszkanie, sprawnie wymijając pozostawione na podłodze przedmioty.

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Dreame X60 Ultra Complete

zdjęcie ilustracyjne

+ Siła ssąca sięga aż 35 000 paskali

+ Chowany czujnik nawigacyjny VersaLift redukuje wysokość robota do niecałych 8 centymetrów

+ Technologia dwóch wysuwanych ramion Dual Flex pozwala na precyzyjne odkurzanie i mopowanie

Dreame X60 Ultra Complete w eleganckiej czarnej odsłonie to niezwykle zaawansowany robot, który redefiniuje pojęcie bezobsługowego sprzątania. System rozpoznawania przeszkód OmniSight wykorzystuje wbudowane kamery do sprawnego omijania obiektów. Zaawansowana stacja bazowa automatycznie dozuje detergent, myje pady gorącą wodą i opróżnia pojemnik na kurz do pojemnego worka. System dynamicznego unoszenia padów chroni dywany przed przypadkowym zamoczeniem podczas cyklu mopowania.

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Dreame X50 Ultra Complete

zdjęcie ilustracyjne / materiały prasowe

+ Podwozie z technologią ProLeap umożliwia bezproblemowe pokonywanie pojedynczych przeszkód i progów

+ Długi czas pracy sięga 220 minut, a więc ponad 3,5 godziny na jednym ładowaniu

+ Zastosowanie podwójnej szczotki HyperStream eliminuje problem owijania się włosów wokół wałków

Dreame X50 Ultra Complete w kolorze białym to potężne urządzenie łączące wysoką skuteczność czyszczenia z nowoczesną estetyką wykończenia. Robot generuje siłę ssania o wartości 20 000 paskali, co gwarantuje dogłębne usuwanie zanieczyszczeń z podłóg twardych oraz wykładzin. Inteligentne mapowanie przestrzenne DToF tworzy precyzyjne trójwymiarowe plany pomieszczeń, pozwalając na dostosowanie intensywności sprzątania do konkretnych stref.

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zdjęcie ilustracyjne / materiały prasowe

Bosch Spotless Max BCRDW3BAB

+ Szczotka Carbon Power Brush to bardzo gęste włosie skutecznie zbierające drobinki pyłu z mikroszczelin

+ Wysuwana i obrotowa nakładka mopująca dociera na odległość zaledwie 2 milimetrów od ścian

+ Możliwość zmiany ustawień urządzenia za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej

Bosch Spotless Max BCRDW3BAB reprezentuje niemiecką precyzję wykonania połączoną z nowatorskim podejściem do automatycznej pielęgnacji podłóg. Urządzenie dysponuje wydajną siłą ssania na poziomie 11 000 paskali, co pozwala na sprawne eliminowanie codzienne gromadzącego się brudu. Zaawansowana nawigacja pozwala urządzeniu precyzyjnie omijać przeszkody takie jak kable czy kapcie. Przemyślany system antyzaplątaniowy chroni mechanizm napędowy szczotki głównej przed zablokowaniem przez dłuższą sierść.

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Roborock Saros 20 Complete

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+ Ekstremalna moc ssania HyperForce na poziomie 36 000 paskali wyznacza nowe standardy w usuwaniu najcięższych zabrudzeń

+ Autonomiczny system nawigacji StarSight 2.0 wykorzystuje zaawansowane czujniki do błyskawicznego mapowania przestrzeni

+ Wysuwana szczotka boczna umożliwia odkurzanie przy krawędziach

Roborock Saros 20 Complete to model reprezentujący ogrom możliwości inżynieryjnych w dziedzinie robotyki domowej. Smukła sylwetka o wysokości poniżej ośmiu centymetrów umożliwia wjeżdżanie pod niskie meble wypoczynkowe. Robot został wyposażony w ramię FlexiArm, które automatycznie wysuwa boczną szczotkę oraz mopa w celu idealnego wyczyszczenia narożników. Stacja dokująca oferuje pełny cykl samoobsługowy, obejmujący przemywanie wkładek czyszczących gorącą wodą oraz ich późniejsze osuszanie.

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