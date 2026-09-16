„Czy wszystko w porządku?” Jedno pytanie uruchomiło lawinę plotek o Xi Jinpingu

RMF24

Niedawna wizyta chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w Indiach sprokurowała podejrzenia dotyczące złego stanu jego zdrowia. Analitycy przyjrzeli się dostępnym materiałom, a ich wniosek wydaje się raczej jednoznaczny.

Xi Jinping odwiedził Indie w związku ze szczytem BRICS, który odbył się 12–13 września.

Pogłoski zaczęły się pojawiać po nagraniu z rozpoczęcia obrad w Nowym Delhi. W pewnym momencie premier Indii Narendra Modi przerwał wystąpienie i, patrząc w stronę Xi Jinpinga, zapytał: „Czy wszystko w porządku?”.

Indyjskie media, m.in. Doordarshan i „Hindustan Times”, wyjaśniły jednak, że sytuacja dotyczyła problemu ze słuchawkami używanymi do tłumaczenia symultanicznego. Po interwencji obsługi technicznej Xi potwierdził, że urządzenie działa, i obrady były kontynuowane.

Mimo tego nagranie szybko stało się podstawą do rozpowszechniania sensacyjnych teorii na temat zdrowia chińskiego przywódcy.

Jedną z nich spopularyzował chiński dysydent Xie Wanjun. Według jego wpisów Xi miał zasłabnąć podczas szczytu, odmówić przewiezienia do indyjskiego szpitala, a następnie otrzymać leki mające ukryć objawy. Xie twierdził również, że po powrocie do Pekinu Xi został zabrany wojskowym śmigłowcem do Wojskowego Szpitala 301.

Wiarygodność tej relacji podważają jednak zawarte w niej błędy medyczne. Autor określił rzekomy stan Xi jako „ciężki udar niedokrwienny, powszechnie znany jako przemijający atak niedokrwienny (TIA)”. Użyte przez niego terminy medyczne wzajemnie się wykluczają. Ciężki udar powoduje trwałe uszkodzenie tkanki mózgowej, podczas gdy TIA to krótkotrwałe zaburzenie ukrwienia, ustępujące całkowicie.

To nie wszystko

Kolejnym argumentem wykorzystywanym przez autorów internetowych spekulacji była nieobecność Xi na uroczystej kolacji wydanej przez premiera Modiego 12 września. Xi reprezentował minister spraw zagranicznych Wang Yi. W uroczystości uczestniczyli m.in. rosyjski przywódca Władimir Putin oraz prezydent RPA Cyril Ramaphosa.

Według analityków i źródeł dyplomatycznych nieobecność Xi mogła być związana z napiętym harmonogramem oraz rozmowami dyplomatycznymi dotyczącymi końcowej, 45-stronnicowej wersji deklaracji szczytu.

Nie potwierdziła się również teoria o nagłym skróceniu pobytu Xi w Indiach. Chińskie MSZ już 10 września informowało, że jego wizyta zaplanowana jest na 12 i 13 września. Xi opuścił Indie 13 września, po uczestnictwie w oficjalnych obradach i spotkaniu z premierem Modim. Jego wyjazd odbył się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem i w obecności indyjskich przedstawicieli.

Nie ma także oficjalnych komunikatów władz Chin ani Indii, które wskazywałyby na problemy zdrowotne Xi Jinpinga. Takich informacji nie potwierdziły również wiarygodne międzynarodowe agencje prasowe ani niezależni obserwatorzy.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że stan zdrowia chińskich przywódców jest trudny do niezależnej weryfikacji. Chińskie władze nie publikują szczegółowych raportów medycznych dotyczących swoich najważniejszych liderów. Z tego powodu nawet niewielkie, nietypowe zachowania Xi podczas publicznych wystąpień mogą stać się punktem wyjścia do kolejnych internetowych spekulacji.

Xi Jinping ma obecnie 73 lata, a władze i rządowe media konsekwentnie przedstawiają go oficjalnie jako osobę w pełni sił.