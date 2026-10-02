Czy Ukraina nadal ma deficyt finansowy? KE: Luki nie ma

RMF24

Bruksela zapewnia, że na 2026 rok luki finansowej już nie ma. Problem w tym, że jeszcze kilka tygodni temu Kijów mówił o brakujących 27 miliardach dolarów, a Komisja Europejska sama przyznawała, że musi najpierw ustalić, czy ta luka rzeczywiście istnieje i jak jest duża.

Co stało się z wcześniej zgłaszaną luką?

„Wczoraj doszliśmy wspólnie z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi do wniosku, że luki finansowej nie ma” – powiedziała dziś dziennikarzom w Brukseli rzeczniczka Komisji Paula Pinho odnosząc się do spotkania KE i władz Kijowa. Wypowiedź rzeczniczki KE oznacza, że Ukraina nie potrzebuje w 2026 roku dodatkowego finansowania zewnętrznego.

Putin miał wydać rozkaz. „Powiedział, że teraz nie ma żadnych zasad” Wołodymyr Zełenski oskarżył Władimira Putina o wydanie rozkazu odrzucenia zasad prowadzenia wojny. Według prezydenta Ukrainy decyzja Kremla miała doprowadzić do nasilenia rosyjskich ataków na cele cywilne, w tym szkoły, obiekty medyczne i…

Bruksela nie mówi jednak, że znalazła dodatkowe 27 miliardów dolarów. Na pytania o wcześniejsze wyliczenia Kijowa Komisja odsyła do ukraińskiego rządu. Nie wiadomo więc dokładnie, co stało się z wcześniej zgłaszaną luką i w jaki sposób została ona „zasypana”.

Ukraina musi realizować reformy, by otrzymywać kolejne wypłaty

Wczoraj Unia i Ukraina ogłosiły, że znalazły środki na pokrycie potrzeb budżetowych i obronnych Ukrainy w tym roku. Komisja wskazuje przede wszystkim na pieniądze już zapisane w unijnych programach. Po dzisiejszej wypłacie 2,9 miliarda euro w tych programach pozostaje około 33,7 miliarda euro do wykorzystania jeszcze w 2026 roku.

Warunkiem dalszego finansowania są reformy. Bruksela podkreśla, że Ukraina musi realizować uzgodniony plan reform, by otrzymywać kolejne wypłaty. Dzisiejsze 2,9 miliarda euro zostało przekazane właśnie po wykonaniu przez Ukrainę kolejnych reform – między innymi w sądownictwie, finansach, energetyce, transporcie i rolnictwie.

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Dziennikarze pytali także o zarzuty korupcyjne na Ukrainie, w tym w otoczeniu prezydenta Zełenskiego, a także o to, czy KE w związku z tym zwiększyła kontrolę nad wykorzystaniem unijnych pieniędzy. W odpowiedzi KE podkreśliła, że wsparcie jest obwarowane konkretnymi warunkami, a UE dysponuje instrumentami pozwalającymi badać ewentualne nieprawidłowości.

KE apeluje do międzynarodowych partnerów

Problem finansowy Ukrainy coraz wyraźniej przesuwa się na 2027 rok. Zgodnie z wczorajszymi ustaleniami UE ma szybko uruchomić w przyszłym roku 45 miliardów euro z 90-miliardowej pożyczki dla Ukrainy. Kijów chciał natomiast dostać przynajmniej część z tych pieniędzy przeznaczonych na 2027 rok jeszcze w tym roku, ale tego nie uzyskał.

Komisja Europejska apeluje jednocześnie do pozostałych międzynarodowych partnerów o zwiększenie finansowego zaangażowania. A Bruksela i Kijów mają od teraz spotykać się co miesiąc, żeby na bieżąco analizować potrzeby budżetowe i obronne Ukrainy.