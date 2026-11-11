Czy uda się rozliczyć Trumpa i jego ludzi? Biały Dom grozi demokratom

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Biały Dom zagroził przedstawicielom Partii Demokratycznej w Kongresie wszczęciem śledztwa karnego za ich zapowiedzi śledztw i rozliczeń ludzi związanych z prezydentem Donaldem Trumpem. Prezydent twierdzi, że zapowiedzi te stanowią „zastraszanie”, zaś demokraci odpowiadają, że świadczy to o tym, że prezydent „ma coś do ukrycia”.

W liście, opublikowanym m.in. przez portal Punchbowl News i Politico, główny prawnik Białego Domu Will Scharf zagroził wszczęciem śledztwa karnego przeciwko politykom Partii Demokratycznej za prowadzenie, jak twierdzi, nielegalnych śledztw w sprawie władzy wykonawczej. Wiadomość adresowana jest do Roberta Garcii, przyszłego szefa komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów.

Will Scharf twierdzi w liście, że publiczne obietnice demokratów o wykorzystaniu swojej nowej większości do prowadzenia dochodzeń kongresowych, m.in. w sprawie potencjalnej korupcji prezydenta i jego sojuszników, stanowią „zastraszanie i ingerencję w legalne funkcjonowanie rządu”. Scharf zaznaczył, że zapowiadane śledztwa nie mają związku z legislacyjną pracą Kongresu i grozi, że mogą one stanowić „rażące przestępstwa”.

Podobnie na zapowiedzi demokratów reagował wcześniej Donald Trump, twierdząc, że są one „totalnie nielegalne” i rozkazał prokuraturze wszcząć postępowanie w tej sprawie.

Demokraci zapowiadają dochodzenia

Demokraci jeszcze przed wyborami zapowiedzieli szereg dochodzeń w sprawie potencjalnych korupcyjnych układów Trumpa z darczyńcami na jego kampanię, z firmami i biznesmenami, w sprawie nadużyć służb imigracyjnych, Pentagonu, czy wielu aspektów działalności Elona Muska.

Tuż po zdobyciu przez Partię Demokratyczną większości w przyszłym Kongresie, prawdopodobny nowy szef komisji ds. nadzoru Robert Garcia zamieścił na platformie X wpis o treści: „Zatrudnijcie prawników” („lawyer up”).

„Trump ma coś do ukrycia”

W odpowiedzi na pismo z Białego Domu Garcia napisał w oświadczeniu, że „najwyraźniej Donald Trump ma coś do ukrycia”. Zaznaczył też, że Kongres ma szerokie uprawnienia do prowadzenia dochodzeń i sprawowania nadzoru.

„Naród amerykański zdecydowaną większością głosów opowiedział się za uchwaleniem przez nas przepisów mających na celu wykorzenienie korupcji i nadużyć (...). Jesteśmy równorzędną władzą rządową i nie damy się zastraszyć bezpodstawnymi groźbami” - zadeklarował Garcia.