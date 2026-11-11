Czy uda się rozliczyć Trumpa i jego ludzi? Biały Dom grozi demokratom

W liście, opublikowanym m.in. przez portal Punchbowl News i Politico, główny prawnik Białego Domu Will Scharf zagroził wszczęciem śledztwa karnego przeciwko politykom Partii Demokratycznej za prowadzenie, jak twierdzi, nielegalnych śledztw w sprawie władzy wykonawczej. Wiadomość adresowana jest do Roberta Garcii, przyszłego szefa komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów.
Will Scharf twierdzi w liście, że publiczne obietnice demokratów o wykorzystaniu swojej nowej większości do prowadzenia dochodzeń kongresowych, m.in. w sprawie potencjalnej korupcji prezydenta i jego sojuszników, stanowią „zastraszanie i ingerencję w legalne funkcjonowanie rządu”. Scharf zaznaczył, że zapowiadane śledztwa nie mają związku z legislacyjną pracą Kongresu i grozi, że mogą one stanowić „rażące przestępstwa”.
Podobnie na zapowiedzi demokratów reagował wcześniej Donald Trump, twierdząc, że są one „totalnie nielegalne” i rozkazał prokuraturze wszcząć postępowanie w tej sprawie.
Demokraci zapowiadają dochodzenia
Demokraci jeszcze przed wyborami zapowiedzieli szereg dochodzeń w sprawie potencjalnych korupcyjnych układów Trumpa z darczyńcami na jego kampanię, z firmami i biznesmenami, w sprawie nadużyć służb imigracyjnych, Pentagonu, czy wielu aspektów działalności Elona Muska.
Tuż po zdobyciu przez Partię Demokratyczną większości w przyszłym Kongresie, prawdopodobny nowy szef komisji ds. nadzoru Robert Garcia zamieścił na platformie X wpis o treści: „Zatrudnijcie prawników” („lawyer up”).
„Trump ma coś do ukrycia”
W odpowiedzi na pismo z Białego Domu Garcia napisał w oświadczeniu, że „najwyraźniej Donald Trump ma coś do ukrycia”. Zaznaczył też, że Kongres ma szerokie uprawnienia do prowadzenia dochodzeń i sprawowania nadzoru.
„Naród amerykański zdecydowaną większością głosów opowiedział się za uchwaleniem przez nas przepisów mających na celu wykorzenienie korupcji i nadużyć (...). Jesteśmy równorzędną władzą rządową i nie damy się zastraszyć bezpodstawnymi groźbami” - zadeklarował Garcia.