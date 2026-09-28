Czy państwa UE przekażą Ukrainie pociski Patriot ze swoich zapasów? Jest propozycja

RMF24

Państwa UE mogłyby przekazać Ukrainie pociski do systemów Patriot z własnych zapasów, a w zamian otrzymać nowe, sfinansowane z unijnej pożyczki dla Ukrainy - powiedziała w poniedziałek szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Dodała, że to jedno z rozważanych rozwiązań. Na razie żadne z państw nie zadeklarowało przekazywania pocisków w ramach takiego mechanizmu.

Kaja Kallas poinformowała na konferencji prasowej po spotkaniu ministrów obrony państw UE, że zatwierdzono już plany zakupów o wartości 28,3 mld euro w ramach unijnej pożyczki na wsparcie Ukrainy. Pieniądze zostaną wydane m.in. na zakup pocisków Patriot, które mają pochodzić z przyszłej produkcji w USA.

Kallas zauważyła jednak, że problemem jest czas oczekiwania na nowe pociski.

Produkcja pocisków wymaga czasu, a Kijów potrzebuje Patriotów teraz — podkreśliła szefowa unijnej dyplomacji.

Dlatego, jak wyjaśniła, jednym z rozważanych rozwiązań jest przekazanie Ukrainie przez państwa UE i partnerów pocisków znajdujących się obecnie w ich magazynach. Państwa otrzymałyby później nowe pociski, których zakup zostałby sfinansowany z unijnej pożyczki dla Ukrainy.

Na pytania dziennikarzy, czy któreś z państw zadeklarowało przekazanie pocisków w ramach takiego mechanizmu, Kallas przyznała, że jeszcze żadne się na to nie zdecydowało.

Niestety, dzisiaj nie złożono żadnych nowych deklaracji – powiedziała Kallas.

Szefowa unijnej dyplomacji powiedziała, że za to wiele państw opowiedziało się za wcześniejszym uruchomieniem części środków z unijnej pożyczki w wysokości 90 mld euro dla Ukrainy, które są przewidziane na 2027 rok.

Kallas ostrzega przed rosyjskimi aktami sabotażu

Kaja Kallas kilka godzin wcześniej ostrzegła, że według informacji wywiadowczych Rosja planuje kolejne akty sabotażu w Europie.

Musimy zachować czujność, ponieważ z informacji wywiadowczych dowiadujemy się, że Rosja planuje kolejne akty sabotażu i ataki na nasze demokracje - powiedziała Estonka przed spotkaniem ministrów obrony państw UE w Brukseli.