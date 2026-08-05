Cztery osoby ranne po ataku nożyczkami w Londynie. Zatrzymano kobietę

Do ataku doszło w rejonie Covent Garden, popularnej turystycznej części centrum brytyjskiej stolicy. Na miejscu pracowały służby ratunkowe i policja.
Najpierw podawano, że ranne są trzy osoby, później agencja Reutera poinformowała o czterech poszkodowanych. Na razie nie podano informacji o ich stanie zdrowia ani szczegółowych okolicznościach ataku.
Policja metropolitalna podaje, że na miejscu znaleziono czterech mężczyzn z ranami kłutymi. Poszkodowani mają 34, 39, 42 i 52 lata. Służby poinformowały, że zabezpieczono parę nożyczek.
W związku ze sprawą zatrzymano 47-letnią kobietę. Śledczy ustalają motyw ataku i sprawdzają relacje między zatrzymaną a poszkodowanymi.
Policja poinformowała, że wstępnie traktuje sprawę jako „incydent związany ze zdrowiem psychicznym”.