Cztery osoby ranne po ataku nożyczkami w Londynie. Zatrzymano kobietę

RMF24

Cztery osoby zostały ugodzone - prawdopodobnie - nożyczkami w londyńskiej dzielnicy Covent Garden – informuje Reuters. Policja zatrzymała kobietę w związku ze zdarzeniem.

Policyjni technicy na miejscu zbrodni w Londynie (fot. Rex Features)

Policyjni technicy na miejscu zbrodni w Londynie (fot. Rex Features) / East News

Do ataku doszło w rejonie Covent Garden, popularnej turystycznej części centrum brytyjskiej stolicy. Na miejscu pracowały służby ratunkowe i policja.

Najpierw podawano, że ranne są trzy osoby, później agencja Reutera poinformowała o czterech poszkodowanych. Na razie nie podano informacji o ich stanie zdrowia ani szczegółowych okolicznościach ataku.

Policja metropolitalna podaje, że na miejscu znaleziono czterech mężczyzn z ranami kłutymi. Poszkodowani mają 34, 39, 42 i 52 lata. Służby poinformowały, że zabezpieczono parę nożyczek.

W związku ze sprawą zatrzymano 47-letnią kobietę. Śledczy ustalają motyw ataku i sprawdzają relacje między zatrzymaną a poszkodowanymi.

Policja poinformowała, że wstępnie traktuje sprawę jako „incydent związany ze zdrowiem psychicznym”.