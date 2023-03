To jest okropna noc... Trudno ją opisać - powiedział państwowej telewizji Costas Agorastos, gubernator regionu centralnej części Tesalii.

Z kilku pobliskich miejscowości przyjechały karetki pogotowia, aby pomóc w transporcie rannych pasażerów.

Ratownicy z latarkami pracowali w gęstym dymie, wyciągając kawałki zniekształconej blachy z rozbitych wagonów w poszukiwaniu uwięzionych ludzi.

Urzędnicy rządowi powiedzieli, że skontaktowano się z armią, która ma pomóc w akcji ratunkowej.

W wagonie była panika, ludzie krzyczeli - powiedział telewizji SKAI młody mężczyzna, który został ewakuowany na pobliski most. To było jak trzęsienie ziemi - powiedział ERT inny pasażer.

Co najmniej 40 pasażerów zostało zabranych do szpitala z obrażeniami, a około 250 ewakuowano autobusami do Salonik. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do wypadku.