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Czołowe zderzenie kampera z autobusem. "Scena jak z wojny”

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 2 sierpnia (22:07)

Tragiczny wypadek drogowy we Włoszech. W niedzielne popołudnie na drodze krajowej nr 79 w Ternanie, na granicy regionów Lacjum i Umbrii w pobliżu jeziora Ventina, doszło do czołowego zderzenia kampera z autobusem. W wyniku zdarzenia śmierć poniosło sześć osób, a 26 zostało rannych, w tym trzy ciężko.

Czołowe zderzenie kampera z autobusem. "Scena jak z wojny”
Fot. Vigili del Fuoco /materiały udostępnione

Ze wstępnych ustaleń policji drogowej z Rieti wynika, że jadący w kierunku Terni kamper nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z autobusem. Siła uderzenia była potężna – kamper uległ całkowitemu zniszczeniu, a w kolizji uczestniczyły jeszcze trzy samochody osobowe – jeden z nich przewrócił się na bok. 

Wśród ofiar śmiertelnych znaleźli się dwaj kierowcy autobusu, dwóch jego pasażerów oraz dwie osoby podróżujące kamperem.

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Przybyły na miejsce zdarzenia prezydent regionu Umbria określił sytuację jako „scenę wojny”. 

Natychmiast po wypadku do akcji włączyły się liczne zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowce z Umbrii i sąsiedniego Lacjum. Najciężej ranni z tzw. czerwonym kodem trafili do szpitala Gemelli w Rzymie oraz placówek w Rieti i Terni (jedna z osób przetransportowanych śmigłowcem zmarła później w szpitalu). Pozostałych poszkodowanych przetransportowano do szpitali w Perugii, Spoleto i Foligno, a pasażerom bez obrażeń fizycznych zapewniono pomoc psychologiczną.

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Prokuratura w Terni wszczęła śledztwo mające na celu odtworzenie przebiegu zdarzenia. Zastępca prokuratora nakazał zabezpieczenie pojazdów oraz ciał ofiar, a śledczy rozpoczęli procedurę identyfikacji zmarłych. Droga przez wiele godzin pozostawała całkowicie zamknięta dla ruchu.

Źródło: RMF24
Tagi: Włochy wypadek

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