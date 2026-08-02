Czołowe zderzenie kampera z autobusem. "Scena jak z wojny”

RMF24

Tragiczny wypadek drogowy we Włoszech. W niedzielne popołudnie na drodze krajowej nr 79 w Ternanie, na granicy regionów Lacjum i Umbrii w pobliżu jeziora Ventina, doszło do czołowego zderzenia kampera z autobusem. W wyniku zdarzenia śmierć poniosło sześć osób, a 26 zostało rannych, w tym trzy ciężko.

Ze wstępnych ustaleń policji drogowej z Rieti wynika, że jadący w kierunku Terni kamper nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z autobusem. Siła uderzenia była potężna – kamper uległ całkowitemu zniszczeniu, a w kolizji uczestniczyły jeszcze trzy samochody osobowe – jeden z nich przewrócił się na bok.

Wśród ofiar śmiertelnych znaleźli się dwaj kierowcy autobusu, dwóch jego pasażerów oraz dwie osoby podróżujące kamperem.

Przybyły na miejsce zdarzenia prezydent regionu Umbria określił sytuację jako „scenę wojny”.

Natychmiast po wypadku do akcji włączyły się liczne zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowce z Umbrii i sąsiedniego Lacjum. Najciężej ranni z tzw. czerwonym kodem trafili do szpitala Gemelli w Rzymie oraz placówek w Rieti i Terni (jedna z osób przetransportowanych śmigłowcem zmarła później w szpitalu). Pozostałych poszkodowanych przetransportowano do szpitali w Perugii, Spoleto i Foligno, a pasażerom bez obrażeń fizycznych zapewniono pomoc psychologiczną.

Prokuratura w Terni wszczęła śledztwo mające na celu odtworzenie przebiegu zdarzenia. Zastępca prokuratora nakazał zabezpieczenie pojazdów oraz ciał ofiar, a śledczy rozpoczęli procedurę identyfikacji zmarłych. Droga przez wiele godzin pozostawała całkowicie zamknięta dla ruchu.