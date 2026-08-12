Czesi zatrzymali członków najpotężniejszego kartelu świata

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Czterech obywateli Meksyku podejrzewanych o związki z Cártel de Jalisco Nueva Generación, czyli jednym z najgroźniejszych karteli narkotykowych świata, zostało zatrzymanych w Czechach. Według amerykańskich śledczych, ich celem było pozyskanie w Europie ciężkiej broni, która miała zostać wykorzystana w walkach na terytorium Meksyku.

Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Środkowego Dystryktu Florydy poinformowało we wtorek, że zatrzymani to Edgar Alejandro Lopez Velasco, Noe Diaz Jimenez, Leobardo Gaxiola Lopez i Jose Miguel Alvarado Morales. Obywatele Meksyku zostali ujęci w Czechac w nocy z 10 na 11 czerwca.

Mężczyźni usłyszeli w Stanach Zjednoczonych m.in. zarzuty dotyczące handlu narkotykami i bronią. W przypadku skazania grozi im nawet dożywotnie więzienie.

Karabiny maszynowe, granatniki i moździerze

W akcie oskarżenia napisano, że Lopez Velasco i Noe Diaz Jimenez już cztery miesiące przed zatrzymaniem negocjowali zakup w Czechach „różnych rodzajów europejskich karabinów maszynowych”. Rozmowy miały też obejmować granatniki, moździerze oraz amunicję.

Według amerykańskiej prokuratury, broń miała zostać przekazana kartelowi Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) i wykorzystana w Meksyku przeciwko rywalizującym grupom przestępczym, a także policji, wojsku i cywilom.

Amerykańscy śledczy twierdzą, że dwaj zatrzymani - Lopez Velasco i Alvarado Morales - zajmowali wysoką pozycję w strukturach kartelu. Zostali już przekazani władzom USA i w poniedziałek stanęli przed tamtejszym sądem. Dwaj pozostali podejrzani oczekują w Czechach na ekstradycję.

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Jeden z najgroźniejszych karteli świata

CJNG to jedna z najpotężniejszych i najbrutalniejszych organizacji przestępczych nie tylko w Meksyku, ale i na świecie. Kartel powstał około 2010 roku po rozpadzie wcześniejszych struktur narkotykowych i szybko rozszerzył wpływy poza rodzinny stan Jalisco. W 2025 roku administracja prezydenta USA Donalda Trumpa wpisała go na listę zagranicznych organizacji terrorystycznych.

Grupa zajmuje się przede wszystkim produkcją i przemytem narkotyków - w tym metamfetaminy, kokainy oraz syntetycznych opioidów, takich jak fentanyl - głównie na rynek amerykański. Jej działalność obejmuje także handel bronią, wymuszenia, porwania i pranie pieniędzy. Kartel jest znany z brutalnych metod działania oraz rywalizacji z innymi grupami o kontrolę nad szlakami przerzutowymi narkotyków do Stanów Zjednoczonych.

W sierpniu Departament Stanu USA wyznaczył nagrody o łącznej wartości ponad 100 mln dolarów za informacje pomocne w ujęciu liderów CJNG. Wśród poszukiwanych jest Juan Carlos Valencia Gonzalez, znany jako „El 03” lub „El Pelon”, który miał przejąć kierowanie organizacją po śmierci swojego ojczyma, założyciela kartelu Nemesio Rubena Oseguery Cervantesa, pseudonim „El Mencho”.

„El Mencho” zginął w lutym podczas operacji meksykańskiego wojska. Jego śmierć miała wywołać falę przemocy i odwetowych działań kartelu w wielu stanach Meksyku.