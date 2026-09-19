„Czerwone linie zostaną zachowane”. Szef MSZ Danii o umowie ws. Grenlandii

Wszystko wskazuje na to, że przyszły tydzień przyniesie przełom w relacjach między Danią, Grenlandią a Stanami Zjednoczonymi. Jak zapowiedział szef duńskiej dyplomacji Lars Lokke Rasmussen, podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku ma zostać podpisane długo oczekiwane porozumienie dotyczące bezpieczeństwa Arktyki i Północnego Atlantyku.
„Miejmy nadzieję, że okres niepewności zakończy się, a porozumienie wzmocni bezpieczeństwo w Arktyce i na Północnym Atlantyku, a tym samym nasze wspólne bezpieczeństwo w ramach NATO i Europy” – napisał Rasmussen w mediach społecznościowych.
Integralność Danii pod ochroną
Duński minister spraw zagranicznych zapewnił, że w negocjacjach z Amerykanami zachowane zostaną „czerwone linie” Kopenhagi. Oznacza to poszanowanie dla integralności Królestwa Danii, którego terytorium zależnym jest Grenlandia.
Podobnego zdania jest były minister obrony Danii i lider opozycyjnej Partii Liberalnej, Troels Lund Poulsen. Dla mnie absolutnie kluczowe jest uznanie suwerenności Królestwa (Danii) oraz prawo mieszkańców Grenlandii do decydowania o własnej przyszłości. To fundamentalne zasady, których musimy stanowczo bronić – podkreślił Poulsen.
Amerykańska obecność na Grenlandii
Porozumienie zapowiedziane w piątek przez prezydenta USA Donalda Trumpa ma dać Stanom Zjednoczonym „stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami” Grenlandii. Trump zapowiedział natychmiastowe zwiększenie obecności wojskowej USA na wyspie.
W odpowiedzi kancelaria premier Danii potwierdziła, że Dania, Grenlandia i USA zamierzają w przyszłym tygodniu podpisać umowę wzmacniającą bezpieczeństwo regionu. Szczegółów na razie nie ujawniono.
Napięcie wokół Grenlandii
Współpraca wojskowa Danii i USA na Grenlandii sięga 1951 roku, kiedy podpisano pierwszą umowę o obecności amerykańskich żołnierzy na wyspie. W 1992 roku dokument został uzupełniony, a w północno-zachodniej części Grenlandii funkcjonuje dziś kosmiczna baza wojskowa Pituffik (dawniej Thule).
Ostatnie miesiące przyniosły napięcia na linii Kopenhaga–Waszyngton, po tym jak prezydent Trump oskarżał Danię o zaniedbywanie bezpieczeństwa Grenlandii w obliczu rosnących zagrożeń ze strony Rosji i Chin. W styczniu powołano specjalną grupę roboczą, która miała wypracować rozwiązania dotyczące przyszłości wyspy.