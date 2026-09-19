„Czerwone linie zostaną zachowane”. Szef MSZ Danii o umowie ws. Grenlandii

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„Miejmy nadzieję, że okres niepewności zakończy się” – napisał w mediach społecznościowych szef dyplomacji Danii Lars Lokke Rasmussen. W przyszłym tygodniu ma zostać podpisane porozumienie z USA dotyczące Grenlandii.

Wszystko wskazuje na to, że przyszły tydzień przyniesie przełom w relacjach między Danią, Grenlandią a Stanami Zjednoczonymi. Jak zapowiedział szef duńskiej dyplomacji Lars Lokke Rasmussen, podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku ma zostać podpisane długo oczekiwane porozumienie dotyczące bezpieczeństwa Arktyki i Północnego Atlantyku.

„Miejmy nadzieję, że okres niepewności zakończy się, a porozumienie wzmocni bezpieczeństwo w Arktyce i na Północnym Atlantyku, a tym samym nasze wspólne bezpieczeństwo w ramach NATO i Europy” – napisał Rasmussen w mediach społecznościowych.

Integralność Danii pod ochroną

Duński minister spraw zagranicznych zapewnił, że w negocjacjach z Amerykanami zachowane zostaną „czerwone linie” Kopenhagi. Oznacza to poszanowanie dla integralności Królestwa Danii, którego terytorium zależnym jest Grenlandia.

Podobnego zdania jest były minister obrony Danii i lider opozycyjnej Partii Liberalnej, Troels Lund Poulsen. Dla mnie absolutnie kluczowe jest uznanie suwerenności Królestwa (Danii) oraz prawo mieszkańców Grenlandii do decydowania o własnej przyszłości. To fundamentalne zasady, których musimy stanowczo bronić – podkreślił Poulsen.

Amerykańska obecność na Grenlandii

Porozumienie zapowiedziane w piątek przez prezydenta USA Donalda Trumpa ma dać Stanom Zjednoczonym „stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami” Grenlandii. Trump zapowiedział natychmiastowe zwiększenie obecności wojskowej USA na wyspie.

W odpowiedzi kancelaria premier Danii potwierdziła, że Dania, Grenlandia i USA zamierzają w przyszłym tygodniu podpisać umowę wzmacniającą bezpieczeństwo regionu. Szczegółów na razie nie ujawniono.

„Grenlandia nie jest na sprzedaż”. Premier Danii odpowiada Trumpowi „Dania jest gotowa do obrony Grenlandii, ale liczy, że wszyscy, w tym sojusznicy, będą szanować prawo mieszkańców Grenlandii do samostanowienia” - oznajmiła premier Mette Frederiksen w środę rano przed rozpoczęciem obrad w drugim dniu odbywającego…

Napięcie wokół Grenlandii

Współpraca wojskowa Danii i USA na Grenlandii sięga 1951 roku, kiedy podpisano pierwszą umowę o obecności amerykańskich żołnierzy na wyspie. W 1992 roku dokument został uzupełniony, a w północno-zachodniej części Grenlandii funkcjonuje dziś kosmiczna baza wojskowa Pituffik (dawniej Thule).

Ostatnie miesiące przyniosły napięcia na linii Kopenhaga–Waszyngton, po tym jak prezydent Trump oskarżał Danię o zaniedbywanie bezpieczeństwa Grenlandii w obliczu rosnących zagrożeń ze strony Rosji i Chin. W styczniu powołano specjalną grupę roboczą, która miała wypracować rozwiązania dotyczące przyszłości wyspy.