Morze szkarłatu
Niezwykła „czerwona plaża” odmienia jesienią chińskie mokradła i bagna. Nie czerwienieje tam piasek, lecz rozległe skupiska rośliny Suaeda glauca – gatunku dobrze znoszącego zasolenie.
Jak podaje „The Guardian”, mniej więcej od września do listopada roślina dojrzewa, pobiera wodę i zmienia barwę z zielonej na intensywnie czerwoną. W efekcie mokradła wyglądają jak pokryte czerwonym dywanem.
Roślina charakterystyczna jest jednak nie tylko ze względu na efektowny kolor. Suaeda glauca to gatunek niezwykle wytrzymały. Rozwija się tam, gdzie inne rośliny nie mają szans. Pochłania sól, przekształca jałowe równiny pływowe w tętniące życiem tereny podmokłe, a także stanowi naturalną spiżarnię oraz bezpieczne schronienie dla rzadkich ptaków, takich jak żurawie mandżurskie czy mewy chińskie.