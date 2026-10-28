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Zjawisko „czerwonej plaży” można zaobserwować na bagnach i mokradłach na wybrzeżu chińskiej prowincji Szantung. Występuje tam roślina Suaeda glauca, która właśnie teraz, między wrześniem a listopadem, dojrzewa i wchłania wodę, zmieniając kolor z zielonego na szkarłatny. O tym spektakularnym zjawisku pisze „The Guardian”.

Morze szkarłatu

Niezwykła „czerwona plaża” odmienia jesienią chińskie mokradła i bagna. Nie czerwienieje tam piasek, lecz rozległe skupiska rośliny Suaeda glauca – gatunku dobrze znoszącego zasolenie.

Jak podaje „The Guardian”, mniej więcej od września do listopada roślina dojrzewa, pobiera wodę i zmienia barwę z zielonej na intensywnie czerwoną. W efekcie mokradła wyglądają jak pokryte czerwonym dywanem.

Fot. Shandong Official/Chinese Embassy in Ukraine / materiały udostępnione

Roślina charakterystyczna jest jednak nie tylko ze względu na efektowny kolor. Suaeda glauca to gatunek niezwykle wytrzymały. Rozwija się tam, gdzie inne rośliny nie mają szans. Pochłania sól, przekształca jałowe równiny pływowe w tętniące życiem tereny podmokłe, a także stanowi naturalną spiżarnię oraz bezpieczne schronienie dla rzadkich ptaków, takich jak żurawie mandżurskie czy mewy chińskie.

Fot. Chinese Embassy in Ukraine