​Czechy wprowadzają obowiązkowe kontrole wieprzowiny z państw dotkniętych afrykańskim pomorem świń - poinformował w czwartek Państwowy Urząd Weterynaryjny (SVS). Jednym z tych państw jest Polska, będąca czwartym co do wielkości z dostawcą wieprzowiny do Czech.

Kontroli będzie podlegać wieprzowina oraz produkty z prosiąt i mięso z dzików. /Pexels/Pixabay /Pixabay

