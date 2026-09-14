„Czas Westminsteru dobiega końca”. Szkocja, Walia i Irlandia Północna podpisały historyczne memorandum

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Pierwsi ministrowie Szkocji, Walii i Irlandii Północnej podpisali „memorandum o współpracy”, w którym zadeklarowali współpracę na rzecz „silniejszej i bardziej sprawiedliwej gospodarki” umożliwiającej rozwój „własnych zasobów energetycznych”. Jednocześnie stwierdzili, że przyszłość ich krajów „należy do Unii Europejskiej”. Do liderów dołączyła Mary Lou McDonald, przewodnicząca partii Sinn Fein, która nazwała podpisanie porozumienia „historycznym wydarzeniem”. „To moment, w którym wspólnie potwierdzamy nasze niezbywalne prawo do decydowania o naszej przyszłości” - powiedziała podczas konferencji prasowej.

„Czas Westminsteru dobiega końca”

Szkocja, Walia i Irlandia Północna coraz wyraźniej domagają się prawa do samostanowienia. Ich liderzy podpisali memorandum, w którym zapowiadają współpracę na rzecz zmian konstytucyjnych, silniejszej gospodarki i rozwoju własnych zasobów energetycznych. W dokumencie znalazło się również mocne przesłanie dotyczące przyszłości tych krajów i ich relacji z Unią Europejską.

Choć każda z partii ma „inne stanowisko w kwestiach konstytucyjnych, a każdy naród będzie sam decydował o swojej przyszłości, na swój sposób i we własnym tempie”, przywódcy podkreślili, że łączy ich „determinacja, by głosy ich narodów zostały wysłuchane”.

Szkocka Partia Narodowa (SNP) dąży do niepodległości Szkocji, Plaid Cymru opowiada się za niepodległością Walii, natomiast Sinn Fein postuluje zjednoczenie Irlandii Północnej z Republiką Irlandii.

„Czas Westminsteru dobiega końca” – oświadczyli przywódcy, podkreślając, że „krajobraz polityczny na Wyspach się zmienia”.

Historyczne porozumienie Szkocji, Walii i Irlandii Północnej

Spotkanie odbyło się w momencie, gdy po raz pierwszy Szkocją, Walią i Irlandią Północną kierują politycy wywodzący się z ugrupowań nacjonalistycznych.

John Swinney, pierwszy minister Szkocji i lider Szkockiej Partii Narodowej (SNP), opowiada się za niepodległością Szkocji. Rhun ap Iorwerth, pierwszy minister Walii i lider walijskiej partii nacjonalistycznej Plaid Cymru, dąży do niepodległości Walii. Jest pierwszym politykiem tego ugrupowania, który stanął na czele walijskiego rządu.

Michelle O’Neill, pierwsza minister Irlandii Północnej i wiceprzewodnicząca Sinn Féin, reprezentuje partię opowiadającą się za zjednoczeniem Irlandii. W Irlandii Północnej urząd pierwszego ministra jest częścią systemu współdzielenia władzy, w ramach którego funkcjonuje również zastępca pierwszego ministra.

W spotkaniu uczestniczyła także Mary Lou McDonald, przewodnicząca Sinn Fein i liderka opozycji w Republice Irlandii. Nie pełni ona funkcji pierwszej minister Irlandii Północnej - urząd ten sprawuje Michelle O’Neill.

Swinney określił spotkanie mianem „przełomowego momentu w procesie konstytucyjnym Wielkiej Brytanii”. Przywódcy podkreślili, że za ich działaniami stoi rosnący impet oraz przekonanie, że zmiany konstytucyjne są realne.

Wezwali również do poszanowania „prawa do samostanowienia” swoich narodów i zaapelowali do rządu Wielkiej Brytanii, by „przygotował się, zaplanował i ułatwił wprowadzenie zmian konstytucyjnych w każdej jurysdykcji”.