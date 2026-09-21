Czas ucieka, stawka rośnie. Nie ma porozumienia w sprawie sankcji na Rosję

W poniedziałek państwa Unii Europejskiej nie zdołały osiągnąć porozumienia w sprawie przedłużenia indywidualnych sankcji nałożonych na Rosję po agresji na Ukrainę. Stawką są nie tylko dalsze restrykcje wobec blisko 3 tysięcy osób i podmiotów, ale też przyszłość dwóch rosyjskich oligarchów – Aliszera Usmanowa i Michaiła Fridmana.
Niespodziewane sojusze i polityczne naciski
Francja, wspierana przez Słowację, niespodziewanie zaczęła zabiegać o wykreślenie Usmanowa i Fridmana z listy sankcyjnej. Usmanow, jeden z najbogatszych Rosjan, od lat utrzymuje bliskie relacje z Władimirem Putinem. Po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny w Ukrainie jego aktywa, w tym luksusowy jacht Dilbar, zostały zamrożone przez UE. Według nieoficjalnych informacji na Francję miał naciskać Azerbejdżan, oferując w zamian uwolnienie aresztowanych Francuzów.
Na planowane wykreślenie dwóch oligarchów zareagowała Ukraina. Szef tamtejszego MSZ, Andrij Sybiha, wezwał do zaostrzenia sankcji i wydłużenia ich obowiązywania. Podkreślił, że Usmanow i Fridman są powiązani z agresywnym reżimem rosyjskim, a ich usunięcie z listy byłoby "błędnym sygnałem" dla Moskwy.
Czas ucieka, stawka rośnie
Ambasadorowie państw UE mają wrócić do rozmów we wtorek rano. Jeśli nie uda się osiągnąć kompromisu, w nocy z wtorku na środę wygasną restrykcje wobec tysięcy osób i firm powiązanych z Rosją.
W poniedziałek ambasadorowie w UE uzgodnili rozwiązanie, które zakładało, że sankcje zostaną przedłużone na trzy lata, zamiast - jak dotąd - na pół roku. Obecna lista sankcyjna ma zostać rozszerzona o kolejne 1,6 tysiąca osób i podmiotów związanych z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym. Byłoby to największe tego typu posunięcie w historii UE. Jednak nawet ten historyczny krok może zostać przyćmiony przez decyzję o zdjęciu sankcji z dwóch oligarchów blisko związanych z Kremlem.