RMF24

Państwom członkowskim Unii Europejskiej nie udało się wypracować kompromisu dotyczącego przedłużenia sankcji na Rosję. Z listy sankcyjnej mieli zostać wykreśleni dwaj rosyjscy oligarchowie. Rozmowy mają być kontynuowane we wtorek, jednak czas nieubłaganie ucieka. W nocy z wtorku na środę upływa termin obowiązywania obecnych obostrzeń. Brak jednomyślności może sprawić, że już w środę wygasną restrykcje wobec tysięcy osób i firm powiązanych z Kremlem.

W poniedziałek państwa Unii Europejskiej nie zdołały osiągnąć porozumienia w sprawie przedłużenia indywidualnych sankcji nałożonych na Rosję po agresji na Ukrainę. Stawką są nie tylko dalsze restrykcje wobec blisko 3 tysięcy osób i podmiotów, ale też przyszłość dwóch rosyjskich oligarchów – Aliszera Usmanowa i Michaiła Fridmana.

Gaz z Rosji? AfD mówi „bardzo chętnie” i leci ustalać szczegóły Niemiecka skrajnie prawicowa AfD prowadzi już rozmowy z Rosją w sprawie wznowienia dostaw gazu. Rzecznik partii ds. polityki zagranicznej Markus Frohnmaier miał rozmawiać w Moskwie z prezesem Gazpromu Aleksiejem Millerem.

Niespodziewane sojusze i polityczne naciski

Francja, wspierana przez Słowację, niespodziewanie zaczęła zabiegać o wykreślenie Usmanowa i Fridmana z listy sankcyjnej. Usmanow, jeden z najbogatszych Rosjan, od lat utrzymuje bliskie relacje z Władimirem Putinem. Po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny w Ukrainie jego aktywa, w tym luksusowy jacht Dilbar, zostały zamrożone przez UE. Według nieoficjalnych informacji na Francję miał naciskać Azerbejdżan, oferując w zamian uwolnienie aresztowanych Francuzów.

Na planowane wykreślenie dwóch oligarchów zareagowała Ukraina. Szef tamtejszego MSZ, Andrij Sybiha, wezwał do zaostrzenia sankcji i wydłużenia ich obowiązywania. Podkreślił, że Usmanow i Fridman są powiązani z agresywnym reżimem rosyjskim, a ich usunięcie z listy byłoby "błędnym sygnałem" dla Moskwy.

Czas ucieka, stawka rośnie

Ambasadorowie państw UE mają wrócić do rozmów we wtorek rano. Jeśli nie uda się osiągnąć kompromisu, w nocy z wtorku na środę wygasną restrykcje wobec tysięcy osób i firm powiązanych z Rosją.

W poniedziałek ambasadorowie w UE uzgodnili rozwiązanie, które zakładało, że sankcje zostaną przedłużone na trzy lata, zamiast - jak dotąd - na pół roku. Obecna lista sankcyjna ma zostać rozszerzona o kolejne 1,6 tysiąca osób i podmiotów związanych z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym. Byłoby to największe tego typu posunięcie w historii UE. Jednak nawet ten historyczny krok może zostać przyćmiony przez decyzję o zdjęciu sankcji z dwóch oligarchów blisko związanych z Kremlem.