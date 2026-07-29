Czarny dzień na Krecie. Ogień odciął drogę strażakom

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Tragedia na Krecie. Dwóch strażaków straciło życie, gasząc pożar, który ogarnął okolicę miasta Retimno. Mężczyźni zostali uwięzieni w wozie strażakim. Szalejący żywioł wymusił ewakuację pięciu wsi w tym rejonie. Pożary trwają też na innych wyspach i w kontynentalnej części Grecji.

Dramat na Krecie

Grecka straż pożarna podała, że w gaszeniu ognia w okolicach Retimna - miasta popularnego wśród turystów, uczestniczy 110 strażaków, którzy mają wsparcie 27 wozów strażackich oraz czterech samolotów gaśniczych.

Według nadawcy publicznego ERT, ogień uwięził dwu strażaków w wozie pożarniczym, gdy przemieszczali się z jednego frontu walki z pożarem na inny. Obydwaj zginęli.

Sifis Vavourakis, zarządca pobliskiej wsi Krya Vrysi, powiedział ERT, że pożar wymknął się spod kontroli. Ogień został podsycony przez silny wiatr i szybko się rozprzestrzenił. Mieszkańcom pobliskich wsi, w tym Krya Vrysi, zalecono ewakuację.

W innym, mniejszym pożarze w pobliżu wioski Moroni, w rejonie Heraklionu, bierze udział 48 strażaków i trzy samoloty - informuje grecka straż pożarna. W tym rejonie wieją silne wiatry , co utrudnia akcję gaśniczą i zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się ognia.

Pożary w Grecji. Służby wydają kolejne alerty

Pożary dają się też we znaki mieszkańcom kontynentalnej części Grecji, głównie południowej części półwyspu Peloponez oraz innych wysp, m.in. Lesbos na wschodzie Morza Egejskiego.

Greckie władze przekazały też, że strażacy częściowo opanowali pożary w środkowej części Tesalii, w środkowo-wschodniej Grecji.

Służby meteorologiczne Grecji nie pozostawiają złudzeń - w czwartek istnieje poważne ryzyko wystąpienia kolejnych pożarów. Alerty dotyczą regionu Wielkich Aten, wyspy Eubea, wschodniego Peloponezu, Cyklad, a także wysp we wschodniej części Morza Egejskiego, takich jak Chios, Ikaria, Lesbos i Samos.