Czarne wdowy z Rosji polują na świeżych rekrutów

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W Rosji narastają obawy, że kobiety zawierają pozorne małżeństwa z żołnierzami wysyłanymi na wojnę przeciw Ukrainie, aby po ich śmierci otrzymać państwowe świadczenia. Rosyjskie media i politycy nazywają je „czarnymi wdowami” – opisuje CNN.

CNN opisuje przypadek 37-letniej Marii z Petersburga, która dowiedziała się po śmierci ojca, że 59-letni Jurij nie tylko zaciągnął się do rosyjskiej armii, ale też dwa dni przed wysłaniem na front zawarł małżeństwo.

Jego żona, młodsza o 22 lata, została formalnie najbliższą krewną i uzyskała prawo do odszkodowania. Maria twierdzi, że wcześniej nigdy o niej nie słyszała i podejrzewa oszustwo. CNN podała, że próbowano uzyskać komentarz wdowy, jednak bez powodzenia.

Po śmierci ojca sprzedano także jego mieszkanie. Maria uważa, że mężczyzna mógł zostać oszukany również w tej sprawie.

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Miliony rubli dla bliskich poległych

Najbliżsi rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli w walce, mogą liczyć na jednorazowe świadczenia zaczynające się od 5 mln rubli, czyli około 64 tys. dolarów. Właśnie te pieniądze - według CNN - mają przyciągać osoby wykorzystujące rekrutów znajdujących się w trudnej sytuacji.

W jednym z opisywanych przypadków pielęgniarka wojskowego szpitala miała poślubić pięciu rannych żołnierzy przed ich śmiercią. Kobietę zwolniono z pracy po oskarżeniach o próbę przejęcia świadczeń.

Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku władze Rosji zachęcały rekrutów do zawierania małżeństw. Dla świeżo wcielonych do armii uproszczono procedury, m.in. rezygnując ze zwyczajowego okresu oczekiwania. Państwowa telewizja relacjonowała organizowane przez lokalne administracje masowe ceremonie ślubne.

Polityka ta była zgodna z promowaną przez Władimira Putina koncepcją „tradycyjnych wartości” oraz prowadzona w warunkach pogłębiającego się kryzysu demograficznego.

„To biznes” – kontrowersyjna wypowiedź agentki

W ubiegłym roku duże poruszenie wywołało nagranie z podcastu w Tomsku na Syberii. Agentka nieruchomości Marina Orłowa sugerowała, że kobieta chcąca kupić mieszkanie powinna znaleźć uczestnika „specjalnej operacji wojskowej” – jak Kreml nazywa wojnę przeciw Ukrainie – a po jego śmierci odebrać wypłatę.

Kobieta stwierdziła, że wiele osób kupuje w ten sposób tanie mieszkania. Zarówno ona, jak i prowadząca program Daria Czerdancewa zostały później ukarane pracami społecznymi i zmuszone do publicznych przeprosin.

Rosja szykuje się na wybory, zarejestrowano partie. Jedna z nich się wyróżnia Wybory do IX Dumy Państwowej w Rosji odbędą się w dniach 18–20 września. Głosowanie potrwa trzy dni, jednak oficjalny dekret prezydencki jako główny dzień wyborczy wyznacza niedzielę, 20 września. Centralna Komisja Wyborcza Federacji Rosyjskiej…

Sąd odebrał wdowie status osoby najbliższej

Jedna z głośnych spraw dotyczyła żołnierza z Riazania, Gieorgija Kostyrki. Mężczyzna poznał Angelinę Wariuchinę w internecie i po 10 dniach wziął z nią ślub podczas krótkiej przepustki z frontu.

Matka wojskowego twierdziła, że syn planował rozwód, lecz zginął, zanim formalności zostały zakończone. Wdowa odrzucała zarzuty, zapewniając, że małżonkowie pogodzili się. Jej prawo do świadczeń jako osoby najbliższej zostało jednak ostatecznie uchylone przez sąd.

CNN opisuje też śledztwo w Kraju Nadmorskim na Dalekim Wschodzie Rosji. Podejrzenia objęły chorążego, sierżanta i wojskowego księgowego. Mieli oni wyszukiwać osoby szczególnie narażone na wykorzystanie, m.in. sieroty oraz mężczyzn bez bliskiej rodziny, organizować ich śluby, a następnie kierować na najbardziej niebezpieczne odcinki frontu. Takie operacje wykonywano w porozumieniu z najbardziej zainteresowanymi kobietami - „czarnymi wdowami” Rosji.